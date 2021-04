Élections au Tamil Nadu: le député Staline peut-il enfin rompre avec l’ombre de Karunanidhi?

Président DMK MK Staline

Élection du Tamil Nadu 2021: Dans un État où la politique est définie par des personnalités imposantes, le député Staline a parcouru un long chemin. D’être fantassin à la tête de Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), Staline a fait tout un voyage sous le mentorat de son père K Karunanidhi. Mais son ascension en politique a souvent été éclipsée par l’ombre de la personnalité de Karunanidhi. Outre un politicien, Karunanidhi était un artiste par cœur, ce qui le plaçait dans une autre ligue – il était un romancier, un orateur doué et avait une bonne maîtrise de la langue et de la littérature tamoules. Au Tamil Nadu, les amateurs de littérature ont été charmés par Kalaignar (artiste) – le titre que les gens ont donné à Karunandhi. Sur ce critère, Staline se rapproche à peine de son père, ne réussira même pas le test de base des compétences que son père avait.

Maalan Narayanan, un journaliste chevronné qui a couvert la politique du Tamil Nadu pendant des décennies, dit que Staline n’a pas ces compétences oratoires et une allégation est qu’il lit principalement des discours écrits. Cependant, Staline s’est imposé comme le chef du DMK en l’absence de Karunanidhi. Il a dirigé la campagne du parti en 2016, lorsque la DMK a raté de très près l’occasion de revenir au pouvoir. Lors de cette élection, cependant, la différence de partage des voix entre DMK et AIADMK n’était que de 1%. Deux titans tamouls étaient toujours là, la seule différence était que Karunanidhi en fauteuil roulant n’était pas aussi actif pendant que Jayalalitha dirigeait l’AIADMK. La croyance populaire est que le DMK a perdu les élections à cause du Congrès, ce qui a pesé lourdement sur l’alliance. Sur les 41 sièges qu’il a disputés, le Congrès ne pouvait en gagner que 8. Le DMK, en revanche, en avait remporté 89, 66 de plus que ce qu’il avait obtenu en 2011.

Au fil des ans, Staline s’est imposé comme le leader incontesté du DMK. Mais la route n’a jamais été facile. Il a d’abord fait face à la révolte dans la famille par son frère aîné MK Alagiri et plus tard dans le DMK par Vaiko. Staline a commencé sa carrière politique assez tôt dans sa vie. Né en 1953, Staline a été élu au Conseil général – la plus haute instance décisionnelle de la DMK – en 1973. Il est devenu célèbre après avoir été emprisonné en 1976 pendant l’urgence. Bien qu’il soit le fils de l’un des plus grands dirigeants du Sud, Staline a été confronté à la brutalité policière en détention et le fait qu’il l’ait pris au menton lui a valu la sympathie du public. En 1982, Staline est devenu le secrétaire de l’aile jeunesse du parti et a continué à occuper ce poste pendant plus de quatre décennies.

Le premier succès électoral de Staline est survenu en 1989 lorsqu’il a remporté sa première élection à l’assemblée dans la circonscription de Thousand Lights. Cependant, il ne pouvait pas être député pendant un mandat complet de cinq ans, son gouvernement tombant un an plus tard. Il a contesté à nouveau dans la même circonscription un an plus tard, mais a perdu contre KA Krishnaswamy de l’AIADMK. Mais il a ravi ce siège à Krishnaswamy en 1996 et l’a conservé jusqu’en 2011. Mais en 2011, Staline a changé de circonscription et a déménagé à Kolathur. Il a remporté le siège de Kolathur à deux reprises, en 2011 et 2016.

Pendant cette période, Staline a également occupé des postes clés. Il a été maire de la ville de Chennai de 1996 à 2002 et premier vice-ministre en chef de l’État de 2009 à 2011. Pendant son mandat de maire, Staline a fait des routes, des survols et mis les infrastructures de la ville en tête de sa liste de priorités. Ses efforts pour améliorer l’infrastructure de la ville lui ont valu le titre de Managara Thanthai (père de la ville). Il était devenu maire par le vote du peuple, contrairement à toute autre grande ville où les élus votent pour le chef. En 2001, Staline a été réélu maire, mais il a dû démissionner en raison d’une loi adoptée (et rendue effective rétrospectivement) par le ministre en chef de l’époque, J Jayalalitha, interdisant à une personne d’occuper deux postes – Staline était également député en 2001. Staline a été ministre du développement rural et a pris diverses initiatives pour renforcer les groupes d’entraide au Tamil Nadu.

Staline a de nouveau dirigé le parti dans le Lok Sabha en 2019, juste un an après le décès de Karunanidhi en août 2018. En l’absence de son père, Staline a remporté une victoire historique en remportant 38 des 39 sièges parlementaires avec plus de 52,39% de voix. . Staline n’a pas pris le temps d’établir son commandement de poing de fer sur le parti et a mis de côté ceux qui venaient sur son chemin (lire Vaiko). Maintenant, il semble qu’il serait le prochain ministre en chef du Tamil Nadu. Plusieurs sondages d’opinion ont prédit un glissement de terrain pour le DMK.

Narayanan, cependant, n’est pas d’accord. Il dit que Staline pourrait gagner mais que le combat serait serré. Palaniswami, le ministre en chef du Tamil Nadu, dit-il, a repris dans la dernière étape de son passage. Il a renoncé aux prêts agricoles et aux prêts de bijoux – et a bien fait campagne. Une enquête locale a montré que le ministre en chef n’était qu’à deux points de pourcentage derrière Staline en termes de popularité. Mais le temps est de son côté.

Les électeurs du Tamil Nadu ont jusqu’à présent maintenu une tradition d’alternance de pouvoir entre DMK et AIADMK. L’AIADMK est au pouvoir depuis 10 ans, alors ne devrait-il pas être au tour de la DMK de gouverner? Si DMK gagne, à qui doit-on créditer, les électeurs ou Staline? Il faudra peut-être attendre plus longtemps, peut-être jusqu’en 2026, avant de pouvoir obtenir des réponses claires à ces questions. Si Staline remporte cette élection et bat l’anti-sortant en 2026, la réponse n’est peut-être même pas nécessaire. Mais s’il échoue, plus de pouvoir aux électeurs tamouls qui ont maîtrisé l’art de l’extraction des dividendes maximaux (et des cadeaux) grâce à ce mélange unique de mélange et de pause – aucun dirigeant n’est arrivé au pouvoir pour un deuxième mandat consécutif à l’exception de Jayalalitha en 2016 après MGR en 1987.

Le professeur Ramu Manivanan, chef du département politique de l’Université de Madras, dit que Staline doit prouver qu’il peut diriger le parti et aller de l’avant – c’est donc à la fois pour le parti et la direction. «L’un des problèmes rencontrés par l’AIADMK est qu’elle n’a pas le leadership éprouvé au sommet. Donc Staline est capable de faire cette distinction ».

Narayanan dit que Staline pourrait gagner en raison d’une série de facteurs tels que l’anti-place, le vide de leadership au sein de l’AIADMK et l’alliance du parti au pouvoir avec le BJP. Mais la réponse à savoir s’il peut rompre avec l’ombre de Karunanidhi réside dans le futur – comment il s’en sort pendant cette élection et comment il se débrouille au bureau, s’il est élu.

Mais Staline pourra-t-il faire son propre héritage après 2021? À cela, Manivanan dit que les circonstances et les conditions font un chef, et cela était vrai pour Karunanidhi comme c’est vrai pour Staline. «Staline a un tout nouveau défi, en particulier la résistance au BJP. Cela devrait faire de lui un leader à sa juste valeur ». Cela amène une à une autre question de savoir s’il serait juste de comparer Staline avec Karunanidhi? «Non», dit le professeur. «Karunanidhi avait l’habitude de faire des compromis avec le BJP. Mais Staline n’a pas ce genre de circonstances devant lui pour concéder et faire des compromis avec le BJP. Cela fait de lui un leader qu’il devait livrer.

Mais ensuite, il y a eu des questions sur les compétences de leadership de Staline, beaucoup disent même que Staline était en politique depuis plus de quatre décennies, mais il n’a été déclaré chef du parti qu’en 2013-14. Pourquoi Karunanidhi a-t-il pris si longtemps? Manivanan dit que tant que Karunanidhi était le ministre en chef, «il était conscient et conscient des décisions».

«Staline a eu une expérience et une exposition considérables dans la gestion des affaires publiques, y compris en tant que maire de la société de la ville de Chennai ainsi que ministre du gouvernement et des affaires locales, il était également vice-ministre en chef – donc cette question pourquoi Karunanidhi n’a pas remis ou fait de lui le Le ministre en chef devrait se reposer sur le fait que Karunandihi lui-même a estimé qu’il était compétent pour gérer le bureau.

Alors, où le parti au pouvoir s’est-il trompé? L’AIADMK, explique le professeur, a été largement contrôlée et influencée par le BJP. «Nous avons donc besoin d’un chef et d’un parti qui semblent gouverner et représenter les intérêts de l’État. L’AIADMK aurait pu présenter un meilleur défi et une meilleure résistance à la DMK. Mais l’AIADMK a passé les cinq dernières années dans l’ombre du BJP. Par ce processus, il a diminué sa participation dans le Tamil Nadu. Il doit attendre encore cinq ans pour reconstruire cela. Le Tamil Nadu a une tradition d’identité et de politique dravidienne. Donc, les gens n’ont vraiment pas à partager ce genre de soumission au BJP du Tamil Nadu.

Cependant, Narayanan pense que le simple fait d’attaquer le BJP n’aidera pas Staline. Si Staline revient au pouvoir, dit le journaliste principal, il aura besoin du soutien du Centre. Le budget de l’Etat pour les salaires et les cadeaux n’est pas suffisant – «il devra emprunter soit à la Banque mondiale, soit à la RBI, dans les deux cas, il aura besoin du consentement du Centre. Mais s’il fait des compromis, il sera qualifié de revers. S’il ne coopère pas, il n’y aura pas de développement et le Tamil Nadu deviendra un autre Bengale occidental ». Veut-il être dans cette situation? Eh bien, il semble qu’il n’a pas le choix, ses décisions en tant que ministre en chef, s’il le devient, détermineront son héritage. Le véritable test de son talent et de sa perspicacité politique commence maintenant.

