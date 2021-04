Élections au Tamil Nadu: les candidats du DMK veulent que le Premier ministre Narendra Modi fasse campagne pour leurs rivaux! Voici le piège

Le PM Narendra Modi a fait campagne aujourd’hui à Madurai et à Kanyakumari avant les scrutins du 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Élection du Tamil Nadu 2021: Sans doute l’un des meilleurs militants électoraux de ces derniers temps, le Premier ministre a été surpris en atterrissant au Tamil Nadu pour canaliser les candidats se rendant aux urnes dans l’État dans trois jours. Dans une campagne intéressante qui a attiré l’attention de nombreux observateurs politiques, les dirigeants de la DMK se sont précipités sur Twitter, appelant le Premier ministre à faire campagne – pas pour eux, mais pour leurs rivaux. Le message qui est tweeté par les candidats DMK à travers les circonscriptions a plus ou moins le même langage et la même demande – veuillez faire campagne pour le candidat AIADMK car cela les aidera à augmenter leur marge de gain.

«Cher Premier ministre, M. Narendra Modi, veuillez faire campagne pour M. MageshKumar. P, candidat à l’alliance AIADMK. Je suis le candidat DMK dans la circonscription de Kanchipuram contre lui et ce sera très utile pour élargir ma marge de victoire. Merci Monsieur. @narendramodi », a tweeté le député assis CVMP Ezhilarasan, qui conteste le sondage 2021 de Kanchipuram.

Cher Premier ministre, M. Narendra Modi, veuillez faire campagne pour

M. MageshKumar.P, candidat à l’alliance AIADMK. Je suis le candidat DMK dans la circonscription de Kanchipuram contre lui et ce sera très utile pour élargir ma marge de victoire. Merci Monsieur. @Narendra Modi – சி.வி.எம்.பி.எழிலரசன் #VoteForDMK (@EzhilarasanCvmp) 2 avril 2021

Ezhilarasan n’est pas seul – en fait, pas moins de 20 à 25 dirigeants du DMK ont diffusé le message exact au Premier ministre sur Twitter. Un autre candidat DMK et député en exercice Anitha Radhakrishnan a fait une demande similaire. «Cher Premier ministre @narendramodi, veuillez faire campagne à Thiruchendur. Je suis le candidat DMK ici et cela m’aidera à élargir ma marge de gain. Merci monsieur », a-t-elle tweeté.

Cher Premier ministre @narendramodi, veuillez faire campagne à Thiruchendur. Je suis le candidat DMK ici et cela m’aidera à élargir ma marge de gain. Merci Monsieur. – Anitha Radhakrishnan (@ARROffice) 2 avril 2021

Cher Premier ministre @narendramodi, veuillez faire campagne dans le district de karur – krishnarayapuram. Je suis le candidat DMK ici et cela m’aidera à élargir ma marge de gain. Merci Monsieur. – க. சிவகாமசுந்தரி MA, BL, B.Ed., (@SivagamaK) 2 avril 2021

Cher Premier ministre, M. Narendra Modi, venez faire campagne pour M. TADA Periyasamy ici à Tittakudi. Je suis le candidat DMK contre lui et ce sera très utile pour moi si vous le soutenez. Merci monsieur @narendramodi @arivalayam – சி வெ கணேசன், எம்.எல்.ஏ ,. திமுக மாவட்ட செயலாளர் (@CiveGanesanMLA) 2 avril 2021

La décision du DMK est un cas de message politique clair. La tentative est de dire que le BJP et le Premier ministre sont si impopulaires que Modi faisant campagne pour l’AIADMK profiterait finalement à ses adversaires, en l’occurrence le DMK. Ironiquement, le BJP a réussi à construire un récit similaire pour le chef du Congrès Rahul Gandhi, ce qui implique qu’il a tendance à bénéficier des élections dans les endroits où l’ancien président du Congrès fait campagne. Le DMK a tenté de le renverser en appliquant la même tactique en ciblant le PM, le BJP et son rival AIADMK. Le DMK et le Congrès contestent les élections au Tamil Nadu dans une alliance.

Notamment, le BJP conteste l’élection de l’Assemblée du Tamil Nadu 2021 en alliance avec l’AIADMK et certains autres partis régionaux. L’AIADMK était opposé à l’alliance avec le BJP jusqu’à ce que J Jayalalithaa soit à la tête du parti. Après sa disparition, le parti a été divisé en deux factions dirigées par Edappadi K Palanisami et O Panneerselvam. Cependant, ils ont ensuite uni leurs forces et on dit souvent que le BJP a joué un rôle important dans la fusion. L’AIAIDMK a contesté les sondages Lok Sabha 2019 en alliance avec le BJP mais n’a pu remporter qu’un seul siège tandis que le DMK et le Congrès ont remporté 31 sièges combinés.

Le PM Modi a fait campagne aujourd’hui à Madurai et à Kanyakumari avant le scrutin du 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

