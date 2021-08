Élections BMC 2022 : Sonu Sood pour le maire ? Le projet de document stratégique du Congrès soulève également Milind Soman et Riteish Deshmukh

in

Ganesh Yadav a déclaré que le président du Congrès de Mumbai, Bhai Jagtap, discuterait du document stratégique avec les principaux dirigeants du parti.

Avant les élections de 2022 de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) que le Congrès souhaite contester individuellement, le grand vieux parti a préparé un projet de document de stratégie qui dit que le parti devrait déclarer un candidat à la mairie à l’avance. Le rapport indique que le parti devrait déclarer des personnalités telles que le mannequin et passionné de fitness Milind Soman, Riteish Deshmukh, acteur et fils de l’ancien ministre en chef du Maharashtra Vilasrao Deshmukh, ou l’acteur Sonu Sood comme candidat à la mairie. Aucune de ces personnalités n’est actuellement membre du parti.

Bien que Riteish Deshmukh ait une formation politique, il s’est jusqu’à présent tenu à l’écart de la politique. Sonu Sood a récemment été sous les feux de la rampe, apportant de l’aide aux personnes en détresse en raison de COVID-19 et du verrouillage. D’un autre côté, Soman est un modèle de fitness pour beaucoup.

Le secrétaire du Congrès de Mumbai, Ganesh Yadav, a préparé le document stratégique de 25 pages qui n’a pas encore été présenté aux dirigeants du parti. Selon un rapport d’Indian Express, le document pourrait être présenté au secrétaire en charge de l’AICC Maharashtra, HK Patil, dans les prochains jours.

Ganesh Yadav a déclaré que le président du Congrès de Mumbai, Bhai Jagtap, discuterait du document stratégique avec les principaux dirigeants du parti. Le document indiquait que le candidat à la mairie devrait être apolitique et doit avoir un certain attrait parmi les jeunes. Le document suggère également que le parti donne quelques billets aux jeunes professionnels, aux militants sociaux et aux propriétaires de start-up dans le cadre d’un exercice de construction d’image.

Alors que les hauts dirigeants du parti de l’État ont déclaré que le Congrès contesterait les sondages du BMC en solo, le document souhaite que le parti soit clair sur sa position sur toute alliance avec le Shiv Sena.

Le rapport indique que si le parti veut gagner le jeu de la perception, il a besoin de la bonne posture du parti. Il a déclaré que la position du parti n’est pas claire car il ne s’oppose pas au régime actuel de BMC dirigé par le Shiv Sena. Le Congrès est un partenaire de coalition dans le gouvernement de Maha Vikas Aghadi (MVA) avec Shiv Sena et le NCP.

« Nos positions sur les problèmes doivent être concrètes afin que nous puissions les communiquer efficacement aux gens. Cela doit être fait immédiatement afin que cela soit visible dans les décisions que nous prenons au sein du BMC. Actuellement, il n’y a pas de Congrès dans la maison BMC en raison de cette confusion, selon le rapport.

Le rapport souhaite également que le parti annonce des candidats sur 147 sièges où il n’y a pas de représentants du Congrès s’il décide d’aller seul dans les sondages.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.