Élections BMC: l’offensive de Narayan Rane contre Sena peut couper les deux voies pour le BJP

Le ministre des Micro, Petites et Moyennes Entreprises Narayan Rane a conclu son ‘Jan Ashirwad Yatra’ hier à Sindhudurg de Maharashtra. Rane, qui a commencé son « Jan Ashirwad Yatra » le 20 août, a dû reporter sa tournée de deux jours après son arrestation dans une FIR à cause de ses propos visant le ministre en chef Uddhav Thackeray. Rane avait frappé Thackeray, disant qu’il aurait giflé le CM pour l’ignorance de ce dernier au sujet de l’année de l’indépendance de l’Inde. Ses propos ont suscité l’indignation massive des travailleurs de Shiv Sena qui ont même déposé un FIR contre lui à Ratnagiri. Le « Jan Ashirward Yatra », qui se déroulait normalement normalement, a fait un bref arrêt, mais a acquis une large publicité en raison de ses remarques faites lors de l’un des programmes.

Ayant été associé à Shiv Sena et au Congrès pendant un assez bon mandat, Rane comprend profondément la politique du Maharashtra et sait bien de quoi parler et quand. Dans le Maharashtra, où le BJP est dans l’opposition et Shiv Sena est le parti au pouvoir, ses commentaires devaient susciter l’indignation de Shiv Sainiks, et c’est ce qu’il a fait. Cela a donné à Rane la plate-forme souhaitée pour toucher un public plus large, ce qu’il n’a peut-être pas atteint en suivant le programme général de « Jan Ashirwad Yatra ». Il a fait les gros titres, tout comme le « Jan Ashirwad Yatra ». L’incident a vu les cadres du BJP se solidifier derrière leur chef.

Un académicien chevronné du Maharashtra qui suit de près la politique de l’État a déclaré sous couvert d’anonymat que cette décision pourrait aller à l’encontre du gouvernement (Shiv Sena). « L’arrestation (de Rane) n’était pas nécessaire. C’était un geste assez immature. Même auparavant, ils se sont lancés dans une aventure similaire, le tribunal avait violé le gouvernement comme dans le cas d’Arnab Goswami. L’arrestation a donné une publicité supplémentaire à Narayan Rane, ce qu’il n’aurait jamais fait autrement. Cela a aidé Narayan Rane d’une certaine manière… Cela peut aller à l’encontre de Shiv Sena, en particulier parce que les élections du BMC approchent l’année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui s’accumulent à Mumbai. Il existe un certain mécontentement que vous pouvez constater non seulement en raison de la mauvaise gestion de COVID, mais également à propos de divers projets d’infrastructure comme le métro qui ont été affectés par la position du gouvernement. L’affaire est maintenant devant les tribunaux et la ligne a été retardée. Ainsi, l’épisode de Rane était tout à fait évitable et cela pourrait aller contre eux (Shiv Sena) », a déclaré le professeur à Financialexpress.com.

Sangit Kumar Ragi, professeur et chef du département de sciences politiques de l’Université de Delhi, a déclaré qu’il était difficile de dire qui bénéficiera le plus de l’épisode de Rane, car il a des antécédents d’animosité avec le Shiv Sena.

« Je ne pense pas que Rane puisse nuire au Shiv Sena. Son influence politique reste majoritairement limitée à la région de Konkan et à celle-ci en particulier un district. Certes, c’est lui qui a joué un rôle important dans l’élargissement de la base sociale de Shiv Sena dans son espace de formation. Si vous regardez les années 90, il a joué un rôle crucial dans la croissance de Shiv Sena. Il ne peut pas influencer les sondages BMC », a déclaré Ragi.

Ragi a déclaré que Shiv Sena chérissait une forme extrême d’idéologie hindutva qui pourrait l’aider à contrer le BJP. « Rappelez-vous, Shiv Sena chérit l’idéologie Hindutva dans sa forme extrême et a son propre cadre. En fait, Shiv Sena, en se condensant avec le BJP, qui jouait auparavant sur la question de l’identité marathi souvent utilisée contre les Indiens du nord, peut désormais également utiliser Hindutva. Son alliance avec le BJP a principalement dilué les sentiments anti-indiens du Nord et se concentre davantage sur l’idéologie hindutva. En fait, Shiv Sena avait défendu la cause de Ram Mandir et cela a contribué à la croissance de Shiv Sena », a déclaré Ragi.

Notamment, la rivalité entre Narayan Rane et Shiv Sena remonte à 2005. On peut se rappeler que Rane a été nommé CM du Maharashtra par Shiv Sena en 1999 après la démission du CM Manohar Joshi. Bien qu’il soit resté CM pendant moins d’un an, il a acquis une forte stature politique par la suite. Rane a exprimé pour la première fois sa dissidence contre Uddhav en 2005 lorsqu’il s’est rendu compte qu’Uddhav était une menace directe et un concurrent de son ambition de ministre en chef. Rane s’est révolté et a emmené une douzaine de députés pour rejoindre le Congrès où il a été récompensé par une place ministérielle dans le gouvernement dirigé par Vilasrao Deshmukh. Les retombées de Rane avec le Congrès sont survenues en 2017 lorsqu’il a lancé son parti, pour ensuite le fusionner avec le BJP. Lorsque Rane a rejoint le BJP en 2019, il souhaitait obtenir un poste ministériel dans le cabinet de Devendra Fadnavis. Cependant, la forte opposition d’Uddhav Thackeray a jeté de l’eau froide sur ses plans. Le Sena se séparant du BJP après les scrutins de l’assemblée de 2019, le BJP a nommé Rane ministre de l’Union pour contrer le Shiv Sena à Mumbai et dans la région de Konkan.

Aidant la nouvelle controverse, le leader de Shiv Sena et député de Rajya Sabha, Sanjay Raut, a critiqué Rane et ses deux fils (Nitesh et Nilesh). Raut a déclaré que les fils de Rane nuisaient à la carrière politique du ministre de l’Union en utilisant un langage grossier contre les dirigeants de Shiv Sena. Rane a riposté en disant que Raut menait Shiv Sena à décliner.

Alors que la remarque de Rane a aidé le BJP à obtenir une plus large publicité avant les élections de la société municipale de Brihanmumbai en 2022, elle a également enflammé les Shiv Sainiks, dont la majorité était pratiquement en hibernation car c’est leur parti au pouvoir et un activisme agressif peut servir de fourrage pour l’opposition BJP. Ainsi, alors que le BJP a atteint les objectifs de galvanisation de sa banque de votes par le biais de « Jan Ashirwad Yatra », il a également fini par donner un élan aux travailleurs de Shiv Sena. La bataille politique devant s’intensifier entre les deux partis, les élections au BMC seront un test décisif pour que les amis devenus ennemis prennent le contrôle de l’organisme civique le plus riche d’Inde.

