Élections Chili | Boric remporte les élections présidentielles au Chili avec plus de 55% des voix

20/12/2021 à 00h30 CET

. – EP

Le jeune député de gauche Gabriel Boric, porte-drapeau du Front large et du Parti communiste, remporte la présidence de le Chili en obtenant 55,7% des voix avec 92% des tables scrutées.

« Je serai le président du Chili de tous les hommes et femmes chiliens, Je ne gouvernerai pas seulement entre quatre murs », a déclaré Boric lors d’un entretien téléphonique télévisé avec le président sortant, le conservateur Sébastien Piñera.

Votre adversaire, l’avocat d’extrême droite José Antonio Kast, a obtenu 44,27% des voix, l’une des plus grandes différences dans un scrutin dans l’histoire récente du Chili.

Je viens de raccrocher avec @gabrielboric et je l’ai félicité pour son grand succès. A partir d’aujourd’hui, il est le Président élu du Chili et mérite tout notre respect et notre collaboration constructive. Le Chili est toujours le premier 🇨🇱✌️ pic.twitter.com/AvpBKs0GFT – José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) 19 décembre 2021

Kast, qui s’est imposé au premier tour du 21 novembre avec seulement 2 points d’avance, reconnu avec un peu plus de la moitié des tables scrutées la victoire de l’ancien leader étudiant, qui deviendra le plus jeune président de l’histoire récente du Chili en mars 2022.

« Je viens de parler avec Gabriel Boric et je l’ai félicité pour son grand triomphe. A partir d’aujourd’hui, il est le président élu du Chili et mérite tout notre respect et notre collaboration constructive.. Le Chili est toujours le premier », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Député de 35 ans et ancien leader étudiant, Boric se définit comme un écologiste, féministe et régionaliste et veut élargir le rôle de l’État vers une modèle de bien-être semblable à l’Europe.

Il sera le président le plus à gauche depuis le gouvernement de Salvador Allende renversé (1973-1990) et le premier qui ne fait pas partie des deux grands blocs qui se partagent le pouvoir depuis le retour à la démocratie en 1990.

« Je suis content parce que je suis sur la Plaza Dignidad depuis le 18 octobre (le jour où la vague de protestations de 2019 a éclaté) et j’avais très peur de l’extrême droite. Je suis heureux parce que la démocratie a gagné« , a déclaré l’université Bárbara Gómez à Efe aux portes de l’hôtel où se réunit le commandement du président élu virtuel.

La même joie s’est manifestée sur le chemin des célébrations Ignacio Valdés, 34 ans. « Le Chili a dit non au fascisme », a-t-il assuré à Efe.

Les experts ont souligné que la différence entre les deux serait très étroite et cela allait dépendre de la participation, qui au premier tour du 21 novembre atteignait à peine 50 % du rouleau.

L’UE félicite @gabrielboric pour son élection en tant que futur président du #Chili. Nous espérons renforcer davantage nos relations avec le futur gouvernement du Chili. Nous sommes partenaires et ensemble nous sommes plus forts. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 19 décembre 2021

Selon les données officielles, Boric a obtenu un large soutien dans la capitale, où la moitié des électeurs sont, et dans d’autres régions avec de grands centres urbains, comme Valparaíso, où il a gagné près de 20 points d’avantage.

Elle aurait aussi été imposée même dans la région nord d’Antofagasta, un domaine qui a été remporté au premier tour par Franco Parisi, un économiste controversé dont les électeurs ont majoritairement soutenu Kast à l’approche du scrutin.

Parmi les principaux défis du futur gouvernement figurera canaliser la crise sociale qui perdure depuis les manifestations de 2019, conduire la mise en œuvre des normes de la nouvelle constitution et faire face aux défis économiques laissés par la pandémie.