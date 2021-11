Élections dans l’Uttarakhand : le Premier ministre Modi s’adressera à un rassemblement à Dehradun le 4 décembre et lancera des projets d’une valeur de Rs 4 000 cr

Ce sera la troisième visite de Modi dans l’Uttarakhand, lié aux élections, en trois mois. (fichier image)

Le Premier ministre Narendra Modi arrivera ici le 4 décembre pour s’adresser à un rassemblement, en plus d’inaugurer et de poser les premières pierres de projets de développement d’une valeur de Rs 30 000 crore.

Ce sera la troisième visite de Modi dans l’Uttarakhand, lié aux élections, en trois mois.

Le ministre en chef Pushkar Singh Dhami qui a visité le lieu du rassemblement, Parade Ground, ici lundi pour évaluer les préparatifs, a déclaré que le Premier ministre poserait la première pierre de projets d’une valeur de Rs 26 000 crore et inaugurerait des projets d’une valeur de Rs 4 000 crore.

Il a déclaré que les membres du parti étaient extrêmement enthousiastes à propos de la visite proposée par le Premier ministre, avec des réunions tenues au niveau des districts et des quartiers pour évaluer les préparatifs du rassemblement.

Le président national du BJP, JP Nadda, avait également passé en revue les préparatifs du rassemblement il y a quelques jours, a-t-il déclaré.

Le ministre du Cabinet Dhan Singh Rawat, le président du Pradesh BJP Madan Kaushik, IG Intelligence Sanjay Gunjyal, le magistrat de district R Rajesh Kumar et le SSP Janmejay Khanduri ont accompagné Dhami au terrain de parade.

Plus tôt, le Premier ministre Modi était venu à Rishikesh le 4 octobre pour inaugurer une usine d’oxygène à l’Institut des sciences médicales de l’Inde et s’était rendu à Kedarnath le 5 novembre pour dévoiler la statue d’Adi Guru Shankaracharya.

Les scrutins de l’Assemblée dans l’Uttarakhand sont attendus au début de l’année prochaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.