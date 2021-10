Élections dans l’Uttarakhand : revers pour le BJP alors que le ministre Yashpal Arya et son fils Sanjeev rejoignent le Congrès avant les élections

Le chef de l’Uttarakhand BJP et ministre du cabinet de l’État Yashpal Arya et son fils MLA Sanjeev ont rejoint lundi le Congrès en présence des chefs de parti Harish Rawat et KC Venugopal à Delhi.

Le chef de l’Uttarakhand BJP et ministre du cabinet de l’État Yashpal Arya et son fils MLA Sanjeev ont rejoint lundi le Congrès en présence des chefs de parti Harish Rawat et KC Venugopal à Delhi. « Il (Yashpal) vient de présenter sa démission du poste de ministre du Cabinet de l’Uttarakhand », a déclaré le chef du Congrès Randeep Surjewala.

Yashpal Arya est le député de Bajpur et son fils Sanjeev Arya du siège de Nainital. Yashpal Arya était ministre dans le gouvernement de Pushkar Singh Dhami et dirigeait six départements – les départements des transports, de la protection sociale, de la protection des minorités, de la protection des étudiants, des élections et de l’accise.

Yashpal et Sanjeev Arya avaient quitté le Congrès et rejoint le BJP en 2017, remportant leurs sièges respectifs. Après cela, le gouvernement BJP a fait de Yashpal Arya un ministre du cabinet. Yashpal a également été président de l’Assemblée législative de l’Uttarakhand dans le passé. Yashpal Arya est devenu député du siège de Khatima Sitarganj en 1989.

