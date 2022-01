Élections de Goa 2022 : revers majeur pour le BJP alors que Michael Lobo quitte le parti, susceptible de rejoindre le Congrès ; Le député Zantye démissionne également

Élections de Goa 2022 : Lobo est le premier ministre à démissionner du gouvernement BJP dirigé par Pramod Sawant et le troisième député à quitter le BJP avant les élections.

Le BJP a subi une série de revers avant les élections législatives à Goa alors que le ministre d’État aux Ports, Michael Lobo, a démissionné du parti. Il a également démissionné en tant que ministre et député. Lobo devrait rejoindre le Congrès lundi.

« J’ai démissionné des deux postes. Je vais voir les prochaines étapes à suivre. J’ai également démissionné du BJP », a déclaré Lobo, qui représentait la circonscription de l’Assemblée de Calangute, après avoir présenté sa démission.

Lobo est le premier ministre à démissionner du gouvernement BJP dirigé par Pramod Sawant et le troisième député à quitter le BJP avant les élections. Sa sortie était considérée comme imminente après avoir été aperçu en train de participer à des campagnes et de soutenir des candidats non-BJP dans les circonscriptions de l’Assemblée à Bardez taluka.

La démission de Lobo du BJP peut être déterminante car il dispose d’une vaste base de soutien et peut avoir une influence sur au moins 5 à 6 sièges.

Il a affirmé que les gens n’étaient pas satisfaits du BJP au pouvoir dans l’État côtier. « Les électeurs m’ont dit que le BJP n’était plus un parti du peuple », a-t-il déclaré, tout en affirmant que les travailleurs de base se sentaient ignorés par le parti.

Pendant ce temps, le député BJP Mayem Pravin Zantye a également présenté sa démission du parti et devrait rejoindre le Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP).

La Commission électorale indienne a annoncé samedi que les élections dans les 40 circonscriptions de l’Assemblée à Goa auraient lieu le 14 février. Le BJP, le Congrès, le Parti Goa Forward (GFP), le Parti Maharashtrawadi Gomantak (MGP), le Parti Aam Aadmi (AAP), Le Trinamool Congress Party (TMC) et le NCP sont les principaux partis politiques en lice.

