Élections de Goa 2022 : soutiendra si le Centre dépose un projet de loi sur l’exploitation minière au Parlement, selon le Congrès

Avant les élections à l’Assemblée de Goa, l’unité du Congrès de l’État a clarifié sa position sur la question minière en disant qu’elle soutiendrait le gouvernement s’il soumettait une loi au Parlement. C’est ce qu’a déclaré Digambar Kamat, député du Congrès et chef de l’opposition à l’Assemblée de Goa. Digambar Kamat, ancien ministre en chef, a déclaré que le problème de l’extraction du minerai de fer durait depuis quelques années et que le gouvernement du BJP n’avait pas réussi à le résoudre.

Kamat a déclaré que l’ancien président du parti, Rahul Gandhi, avait eu une discussion détaillée avec les personnes touchées par l’interdiction de l’exploitation minière.

« Ce problème n’a pas commencé aujourd’hui. Cela dure depuis tant d’années. Ce gouvernement n’a pas réussi à le résoudre. Nous avons pris une résolution unanime à l’assemblée pour reprendre l’exploitation minière. Lorsque notre chef de parti Rahul Gandhi était ici et même lorsque je l’ai appelé à Delhi, il m’a dit que le Congrès soutenait pleinement la reprise des travaux miniers. Il a dit que quelle que soit l’aide dont le gouvernement a besoin, même présenter un projet de loi au Parlement et le parti du Congrès le soutiendra », a déclaré Kamat hier lors d’une conférence de presse.

On se souviendra que Rahul Gandhi avait interagi avec des pêcheurs et des personnes touchées par l’interdiction d’exploitation minière lors de sa visite à Goa en octobre de cette année.

Le mois dernier, le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, avait déclaré que son gouvernement achèverait le processus d’enchères pour environ huit mines d’ici le 15 décembre, mais le Congrès a exigé que le gouvernement commence d’abord par fermer les mines.

Avant les élections législatives, les partis d’opposition ont tenté de faire de l’interdiction de l’exploitation minière un problème de sondage, car environ trois lakhs de personnes y sont associées directement ou indirectement. En outre, l’exploitation minière est une source importante de revenus pour de nombreuses familles. Cependant, l’exploitation minière avait été arrêtée dans l’État depuis 2018 à la suite d’une ordonnance de la Cour suprême. Elle s’était pratiquement arrêtée depuis 2012 car la question était en cours de contentieux.

