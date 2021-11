Élections de Goa 2022: un sondage d’opinion prédit une victoire pour le BJP, une lutte pour l’AAP et le Congrès

Élections de Goa 2022 : selon le sondage de novembre, le BJP devrait remporter 19 à 23 sièges, suivis de 3 à 7 sièges pour le Congrès et de 2 à 6 sièges pour l’AAP.

Le BJP devrait conserver confortablement le pouvoir à Goa, qui devrait se rendre aux urnes au début de l’année prochaine avec quatre autres États, a prédit la dernière série de sondages ABP-C auprès des électeurs. Pendant ce temps, le Congrès et le parti Aam Aadmi pourraient se battre pour devenir le principal parti d’opposition de l’État.

Selon le sondage de novembre, le BJP devrait remporter 19 à 23 sièges, suivis de 3 à 7 sièges pour le Congrès et de 2 à 6 sièges pour l’AAP. D’autres devraient revendiquer la victoire avec 8 à 12 sièges aux élections d’État.

L’enquête préalable au scrutin ABP News-C Voter, tenue en septembre, avait prédit 22 à 26 des 40 sièges pour le BJP, suivis de 4 à 8 sièges pour l’AAP et de seulement 3 à 7 sièges pour le Congrès. Le sondage d’octobre prévoyait 24 à 28 sièges pour le BJP au pouvoir, 3 à 7 pour l’AAP et 1 à 5 pour le Congrès.

Lors des élections législatives de 2017 à Goa, le Congrès a remporté les 17 sièges les plus élevés de la Chambre des 40 membres, limitant le BJP à 13. Surprenant le Congrès, le parti du safran s’est allié aux partis régionaux et est arrivé au pouvoir sous la direction du haut dirigeant Manohar Parrikar.

Le BJP a exprimé sa confiance d’enregistrer une victoire confortable dans les sondages qui sont prévus en février-mars de l’année prochaine avec le ministre en chef Pramod Sawant disant que le peuple reposera sa foi dans le BJP.

Pendant ce temps, l’ancien ministre de l’Union et observateur des élections de l’AICC nouvellement nommé pour Goa P. Chidambaram a été chargé de surveiller les préparatifs du scrutin du Congrès dans l’État.

Le parti Aam Aadmi (AAP) a déjà jeté son chapeau sur le ring avant les élections, le président national du parti et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, annonçant un pouvoir gratuit jusqu’à 300 unités par mois si son parti est élu au pouvoir lors de son récent visite à Panaji.

