Élections de l’Assemblée 2021 EN DIRECT: Amit Shah se rend à nouveau dans le Nord-Est, pour prendre la parole dans les rassemblements dans l’Assam, au Bengale occidental, où les sondages

Ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah

Élections à l’Assemblée, élections au Bengale occidental, élections à l’Assam 2021 NOUVELLES EN DIRECT: Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, effectuera une visite de deux jours dans l’Assam et le Bengale occidental à partir de dimanche. Au cours de ces deux jours, il s’adressera à un certain nombre de réunions publiques et assistera à d’autres programmes politiques dans deux États soumis au scrutin. Aujourd’hui, le ministre de l’Intérieur s’adressera à deux réunions publiques à Margarita et Nazira dans l’Assam. Il se rendra ensuite au Bengale occidental où il organisera un road show à Kharagpur dans la soirée.

Demain, Amit Shah s’adressera à des réunions publiques à Jhargram et Ranibandha au Bengale occidental avant de s’envoler pour Guwahati où il s’adressera à un programme de mairie. Le Shah et le chef du BJP, JP Nadda, devraient également rencontrer les membres de la famille de 129 travailleurs du parti au Bengale qui auraient été tués dans des violences politiques dans l’État au cours des dernières années. Le BJP a blâmé le Congrès Trinamool au pouvoir pour la violence.

Lire la suite