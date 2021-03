Élections de l’Assemblée 2021: la campagne se termine pour la première phase des scrutins au Bengale occidental

Premier ministre Narendra Modi

Élections de l’Assemblée 2021: La campagne de décibels élevés pour 30 sièges à l’Assemblée en vue des urnes de la première phase au Bengale occidental s’est terminée jeudi. Au cours d’une campagne d’un mois depuis que la commission électorale a annoncé l’élection le 26 février, les principaux dirigeants du Bharatiya Janata Party (BJP), du Congrès et du Congrès de Trinamool se sont déplacés dans les 30 segments de l’Assemblée répartis dans les districts dominés par les tribus de Purulia, Bankura , Jhargram, Medinipur Est et Medinipur Ouest. Depuis le BJP, le Premier ministre Narendra Modi a dirigé l’assaut contre le ministre en chef sortant Mamata Banerjee de TMC. Au cours de sa campagne dans certaines parties de l’État, le Premier ministre a ciblé Mamata pour la montée de la violence, la politique d’apaisement, l’objection au slogan religieux comme Jai Shri Ram, le népotisme et la promotion de son neveu Abhishek Banerjee, le manque de développement et d’emplois, l’infiltration, la crise de l’eau corruption, détérioration de l’ordre public au Bengale.

Outre Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le président national du BJP, JP Nadda, ont également attaqué Mamata pour «coupure d’argent» et «syndicat raj» au Bengale. Ils ont également soulevé l’arnaque Saradha et les irrégularités lors du transfert d’argent aux victimes du cyclone d’Amphan. Shah a promis de réaliser le rêve de «Sonar Bangla» dans les cinq prochaines années. Shah a également déclaré que le BJP donnerait des stratagèmes aux gens, mais que TMC «escroquerait». Aujourd’hui encore, l’une des militantes vedettes du BJP, Yogi Adityanath, s’en est pris à Mamata, affirmant qu’elle n’était pas intéressée par le développement du Bengale et ne souhaitait que promouvoir les crétins et les extorqueurs. Il a déclaré que le Premier ministre Modi avait donné 1 000 crore de roupies à l’État après le cyclone Amphan, mais que l’argent n’a jamais atteint la population et a été usurpé par les dirigeants du TMC.

Mamata Banerjee a également riposté contre le BJP, qualifiant ses dirigeants d ‘«étrangers». Elle a également déclaré que le parti safran amenait des gens de l’extérieur du Bengale occidental à fomenter des troubles dans l’État. Elle a déclaré que le Premier ministre Modi ne parlait que gros et avait fait de fausses promesses comme créditer Rs 15 lakh sur les comptes bancaires de tout le monde. Elle a également soulevé la question des protestations des agriculteurs et des prix du GPL qui ont connu une hausse significative. Elle a demandé au Centre pourquoi une bouteille de GPL coûtait Rs 900 et quel était le sort du programme Ujjwala? Elle a également attaqué le Premier ministre Modi et Shah pour «ne pas avoir abordé» les problèmes des agriculteurs qui agitent au grand jour depuis des mois. Le suprémo du TMC avait également accusé le BJP de connaître très peu l’État et ses icônes comme Rabindra Nath Tagore. Le neveu de Mamata, Abhishek Banerjee, un autre militant vedette du TMC, a exhorté le peuple à élire uniquement la fille du Bengale.

Le scrutin pour la première phase aura lieu le 27 mars (samedi).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.