Élections de l’Assemblée 2021: les saisies par la commission électorale ont atteint un record de Rs 948 crore, le Tamil Nadu en tête de liste

Le Tamil Nadu est en tête du classement en termes de saisie de fonds (Rs 236 crore), suivi du Bengale occidental (Rs 40,27 crore), de l’Assam (Rs 26,69 crore), du Kerala (Rs 22,64 crore) et de Pondichéry (Rs 5,45 crore). (Image de représentation / PTI)

Élection de l’Assemblée 2021: La Commission électorale a informé mardi qu’elle avait effectué un nombre record de saisies de Rs 947,98 crore dans les cinq États qui se sont rendus aux urnes le 6 avril. Quatre États – Assam, Kerala, Tamil Nadu et Bengale occidental – et territoire de l’Union de Pondichéry s’est rendu aux urnes mardi. Les élections au Kerala, au Tamil Nadu et à Pondichéry se sont déroulées en une seule phase le 6 avril. L’Assam s’est rendu aux urnes en trois phases, la phase finale a eu lieu mardi. Le Bengale occidental est le seul État où les élections se déroulent en huit phases – le vote pour trois phases est terminé, la phase finale aura lieu le 29 avril.

Après la fin du scrutin dans 475 circonscriptions mardi, la Commission électorale a informé qu’elle avait effectué des saisies record de près de Rs 950 crore dans les cinq États jusqu’au 6 avril. Le chiffre des saisies, qui comprend la saisie d’argent, d’alcool, de stupéfiants, de cadeaux, est terminé. 4,198 fois plus élevé que la saisie totale combinée de Rs 225,77 crore aux élections générales de la dernière assemblée en 2016.

La Commission électorale a déclaré qu’elle avait mis un accent particulier sur la promotion d’élections libres et enrayer le malaise lié à la puissance monétaire excessive, à l’alcool et aux cadeaux. Pour une surveillance efficace, a déclaré la commission, un total de 4606 escouades volantes et 4 670 équipes de surveillance statique ont été déployées pour vérifier les mouvements d’argent liquide, d’alcool, de drogues et de cadeaux dans les cinq États.

Outre ceux-ci, un total de 19 unités de renseignement aérien du département de l’impôt sur le revenu ont également été installées dans différentes stations de l’Assam, du Bengale occidental, du Kerala, du Tamil Nadu et de Pondichéry. Le Tamil Nadu est en tête du classement en termes de saisie de fonds (Rs 236 crore), suivi du Bengale occidental (Rs 40,27 crore), de l’Assam (Rs 26,69 crore), du Kerala (Rs 22,64 crore) et de Pondichéry (Rs 5,45 crore).

Pour le métal précieux, le Tamil Nadu est à nouveau en tête de liste avec une saisie d’une valeur de 176,22 crore Rs. Le Kerala est arrivé deuxième avec Rs 49,21 crore, Pondichéry Rs 27,42 crore, West Bengal Rs 10,28 crore et Assam Rs 3,69 crore.

