Élections de l’Assemblée 2022 | 18,3 crores d’électeurs, 690 circonscriptions et plus : chiffres importants que vous devez connaître

Élections de l’Assemblée 2022 : alors que UP votera en sept phases et Manipur en deux, les trois États restants voteront en une seule phase le 14 février.

Les élections de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, le Pendjab, le Manipur et Goa se tiendront entre le 10 février et le 7 mars tandis que le dépouillement des votes se fera le 10 mars. Alors que UP votera en sept phases et Manipur en deux, les trois autres les États voteront en une seule phase le 14 février.

Annonçant le calendrier électoral d’un mois, le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra, a détaillé le nombre d’électeurs qui voteront dans les cinq États, les votants pour la première fois, le nombre total de circonscriptions qui iront aux urnes et la limite de dépenses pour les candidats.

Au total, 18,3 crores de personnes voteront dans cinq États, dont 8,55 crores de femmes. Sur ces plus de 18 millions d’électeurs, 24,9 lakh voteront pour la première fois.

Des élections auront lieu pour 690 sièges d’assemblée dont 1 620 isoloirs dans le cadre des protocoles de sécurité COVID de la commission électorale.

Plus tôt cette semaine, la commission électorale a annoncé une augmentation du plafond des dépenses des candidats à Rs 95 lakh (contre Rs 70 lakh) pour les élections de Lok Sabha et à Rs 40 lakh (contre Rs 28 lakh) pour les scrutins de l’Assemblée.

Si les sondages ont une importance pour ce qu’ils apporteront au BJP, le parti au pouvoir au Centre, ils ont un élément supplémentaire d’importance politique pour l’impact probable que leurs résultats auront également sur le camp de l’opposition, comme le parti Aam Aadmi et le Trinamool Le Congrès a monté une campagne agressive qui est autant dirigée contre le Congrès que le BJP.

Avec la prétention du Congrès d’être le fer de lance naturel de toute contestation de l’opposition unie au BJP à l’approche des sondages de Lok Sabha de 2024 sous le contrôle des satrapes régionaux, les résultats des élections pourraient forcer un réalignement de la politique de l’opposition, pensent les observateurs politiques. .

Au Pendjab, le BJP se bat dans une alliance avec l’ancien ministre en chef Amarinder Singh et une faction Akali pour affronter le Congrès au pouvoir, l’AAP et le SAD-BSP.

