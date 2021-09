Élections de l’Assemblée 2022: le BJP annonce une nouvelle équipe pour les sondages – Dharmendra Pradhan affecté à l’UP, Pralhad Joshi est le responsable de l’Uttarakhand

Le BJP est au pouvoir dans quatre des cinq États liés au scrutin, à l’exception du Pendjab où son allié traditionnel Shiromani Akali Dal avait démissionné de la NDA à cause des lois agricoles.

À moins de six mois des élections législatives dans cinq États, le BJP a nommé mercredi le ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan, responsable des élections du parti pour l’Uttar Pradesh et le ministre des Affaires parlementaires Pralhad Joshi, responsable de l’Uttarakhand.

Le ministre de l’Union, Gajendra Singh Shekhawat, a été affecté au Pendjab, où le BJP est la cible des protestations des agriculteurs contre trois lois agricoles. Le ministre de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique, Bhupender Yadav, sera en charge du Manipur.

Le BJP est au pouvoir dans quatre des cinq États liés au scrutin, à l’exception du Pendjab où son allié traditionnel Shiromani Akali Dal avait démissionné de la NDA à cause des lois agricoles.

Dans l’Uttar Pradesh, Pradhan sera assisté par les ministres de l’Union Anurag Singh Thakur, Arjun Ram Meghwal, Sobha Karandlaje, Annapoorna Devi, l’ancien ministre de l’État de Haryana, le Capt Abhimanyu, le chef du parti et député de Rajya Sabha Saroj Pande et le député de Rajya Sabha Vivek Thakur. Le BJP envisage un deuxième mandat consécutif dans l’État qui joue un rôle crucial dans la décision de la direction centrale à Delhi.

Dans l’Uttarakhand, Joshi sera assisté du député de Lok Sabha Locket Chatterjee et du porte-parole du parti RP Singh. La nomination de Pushkar Singh Dhami au poste de ministre en chef est le troisième changement de direction au cours de ce mandat du BJP.

Bhupender Yadav, qui avait dirigé la campagne et les travaux électoraux du BJP dans un certain nombre d’États clés comme le Gujarat et le Bihar, entre autres, sera assisté par les ministres de l’Union Pratima Bhaumik et le ministre de l’Assam Ashok Singhal à Manipur.

Shekhawat bénéficiera de l’aide des ministres de l’Union Hardip Puri, Meenakshi Lekhi et du député de Lok Sabha Vinod Chawda pour gérer les préparatifs des élections au Pendjab.

Le parti est au pouvoir dans l’UP, l’Uttarakhand et le Manipur et a déployé son appareil électoral bien huilé pour y conserver le pouvoir. Alors que ses principaux challengers dans l’Uttar Pradesh sont le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj, le Congrès s’efforçant de consolider sa base, le BJP est en concurrence directe avec le Congrès de l’Uttarakhand et du Manipur.

Le BJP n’a pas nommé ses assistants électoraux pour Goa, un autre État qui se rendra aux urnes avec ces quatre États au début de l’année prochaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.