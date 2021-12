Élections de l’Assemblée 2022 : le secrétaire à la Santé informe la CE sur la situation de Covid dans les États liés aux élections

Le secrétaire à la Santé a également informé la CE des protocoles Covid et des directives du ministère de l’Intérieur publiées récemment pour contrôler la propagation du virus.

La commission électorale a évalué lundi la situation du COVID-19 dans les cinq États concernés par le scrutin avec le secrétaire à la Santé de l’Union et a demandé aux hauts gradés du Bureau de contrôle des stupéfiants de vérifier l’influence de la drogue lors des élections. La commission a également rencontré de hauts responsables de l’ITBP, du BSF et de la SSB et a insisté pour maintenir une surveillance stricte aux frontières internationales que partagent certains des États électoraux.

Des sources au courant des réunions ont déclaré que le secrétaire à la Santé Rajesh Bhushan a informé le panel de sondage pendant près d’une heure sur la situation de Covid dans le pays, en particulier l’Uttarakhand, le Manipur, Goa, le Pendjab et l’Uttar Pradesh. La question de la propagation de la variante Omicron du coronavirus a également été abordée.

« C’était une séance destinée à recueillir des informations. La commission a évalué la situation sur la base des statistiques fournies (par le ministère de la Santé) », a déclaré un fonctionnaire.

Le secrétaire à la Santé a également informé la CE des protocoles Covid et des directives du ministère de l’Intérieur publiées récemment pour contrôler la propagation du virus. Au cours de leur interaction avec de hauts responsables du NCB, de la police des frontières indo-tibétaine (ITBP), de Sashastra Seema Bal (SSB) et de la Force de sécurité des frontières (BSF), le panel de sondage a demandé au Bureau de contrôle des stupéfiants de s’assurer que les drogues n’influencent pas les sondages. La commission s’est notamment référée au Pendjab et à Goa en ce qui concerne le trafic de drogue, ont indiqué les sources.

Les mandats des assemblées législatives de Goa, du Pendjab, de l’Uttarakhand et du Manipur se terminent à des dates différentes en mars de l’année prochaine tandis que le mandat de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh se terminera en mai. La commission électorale devrait annoncer les dates des élections le mois prochain.

Mardi, le commissaire électoral en chef et ses collègues commissaires électoraux doivent se rendre dans l’Uttar Pradesh pour faire le point sur la préparation du scrutin dans l’État. Jeudi dernier, un banc de la Haute Cour d’Allahabad, Shekhar Yadav, avait exhorté le gouvernement et le panel électoral à envisager de reporter d’un mois ou deux les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh et d’interdire tous les rassemblements politiques au milieu des craintes d’une troisième vague imminente de Covid.

Interrogé sur l’observation, la CEC Sushil Chandra avait déclaré vendredi à Dehradun que la CE se rendrait bientôt dans l’Uttar Pradesh et qu' »une décision appropriée, en fonction de la situation, sera prise après que nous l’aurons examinée ». La commission s’est déjà rendue au Pendjab, à Goa et en Uttarakhand dans le cadre de son exercice d’inventaire avant le scrutin.

