Élections de l’Assemblée 2022 : le secrétaire à la Santé informera la commission électorale sur la situation de Covid ; annonce des dates probablement prochainement

Ce sera la deuxième fois que Bhushan informera les hauts dirigeants de la CE sur la situation émergente du COVID-19 dans le pays et dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, Goa, le Pendjab et le Manipur en particulier.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, informera jeudi la commission électorale de la dernière situation de Covid dans les cinq États liés aux élections. L’organisme électoral devrait annoncer les dates des élections dans ces cinq États dans les prochains jours.

Ce sera la deuxième fois que Bhushan informera les hauts dirigeants de la CE sur la situation émergente du COVID-19 dans le pays et dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, Goa, le Pendjab et le Manipur en particulier.

Auparavant, il avait informé le panel électoral le 27 décembre. Au cours de l’interaction, la CE avait demandé au gouvernement d’intensifier le programme de vaccination dans les États liés au scrutin.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.