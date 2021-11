Élections de l’Assemblée 2022: un sondage d’opinion montre que le BJP conserve UP avec une marge réduite, l’AAP-Congrès va se battre au Pendjab

Même si l’enquête prédit la victoire du BJP dans l’Uttar Pradesh, il subira une énorme perte de parts de siège tandis que le parti et ses alliés auront du mal à remporter ne serait-ce qu’un seul siège au Pendjab.

Alors que les sondages de l’Assemblée dans cinq États approchent, le dernier tour de l’enquête pré-sondage ABP-CVoter montre que la route du BJP vers la victoire sera difficile. Même si l’enquête prédit la victoire du parti du safran dans l’Uttar Pradesh, il subira une énorme perte de parts de siège tandis que le parti et ses alliés auront du mal à remporter ne serait-ce qu’un seul siège au Pendjab.

Le sondage a été mené auprès d’un échantillon de 1 07 193 personnes réparties sur 690 sièges avec une marge d’erreur de +/- 3 % à +/- 5 %. Jetons un coup d’œil par État à ce que suggèrent les dernières projections pour les prochains scrutins de l’Assemblée qui devraient se tenir au début de l’année prochaine.

Uttar Pradesh

L’enquête préalable au scrutin indique que le BJP et ses alliés parviendront à conserver leur place dans l’État, malgré la perte d’environ 108 de ses sièges. Le BJP+ devrait remporter environ 217 sièges (213-221), le Parti Samajwadi 156 sièges (152-160), le BSP 18 sièges (16-20) et le Congrès 8 (6-10) sièges.

Le BJP+ devrait également recueillir environ 40,7 % des voix, le SP+ 31,1 %, le BSP 15,1 % et l’INC 8,9 %. La gamme de sièges projetée pour BJP+ est de 213-221 et pour SP+ 152-160. La perte du BJP semble donc être un gain direct pour le parti Samajwadi.

Pendjab

Au Pendjab, le Congrès et le parti Aam Aadmi peuvent s’impliquer dans un concours au coude à coude sans qu’aucun des partis ne touche la majorité, laissant les candidats indépendants être des faiseurs de rois, selon le dernier sondage. Pendant ce temps, le BJP et ses alliés pourraient lutter même pour un seul siège dans l’État.

Le Congrès devrait gagner 46 sièges, SAD 20 et AAP 51. L’INC devrait recueillir 34,9 % des voix, SAD 20,6 %, AAP 36,5 % et BJP 2,2 %. La gamme projetée de sièges pour INC est de 42-50 et pour AAP 47-53.

Uttarakhand

Les résultats de CVoter pour l’Uttarakhand indiquent que le BJP pourrait être sur le point de gagner, le Congrès se rapprochant mais n’atteignant pas la majorité. Le BJP devrait gagner 38 sièges, l’INC 32 et l’AAP et d’autres 0. Le BJP devrait également recueillir 41,4 % des voix, l’INC 36,3 % et l’AAP 11,8 %.

Goa

Le BJP devrait conserver le pouvoir confortablement ici, car l’enquête prévoit 21 sièges pour le parti, ce qui est la majorité exacte dans l’État. L’AAP pourrait remporter 5 et le Congrès 4. Le BJP devrait également recueillir 35,7% des voix, l’AAP 23,6% et l’INC 18,6%.

Manipur

A Manipur, le BJP vise une victoire satisfaisante. Selon l’enquête, le BJP devrait remporter 25-29 sièges, le Congrès 20-24, le Front populaire Naga (NPF) 4-8 et d’autres 3-7 dans l’Assemblée de 60 membres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.