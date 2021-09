Élections de l’Assemblée 2022: un sondage d’opinion prédit la victoire du BJP à UP, Uttarakhand, Goa et Manipur, assemblée suspendue au Pendjab

in

Le BJP devrait enregistrer des victoires confortables dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, Goa et Manipur tandis que le Pendjab assistera à une assemblée bloquée, a prédit l’enquête.

Le BJP devrait conserver le pouvoir dans quatre des cinq États qui se rendront aux urnes au début de l’année prochaine, ce qui préparera le terrain pour les sondages de Lok Sabha en 2024. Selon le premier tour de l’enquête ABP-CVoter, le BJP devrait enregistrer des victoires confortables dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, Goa et le Manipur tandis que le Pendjab assistera à une assemblée suspendue au milieu d’un contenu au coude à coude entre le Congrès et le parti Aam Aadmi.

À moins de six mois des scrutins de l’Assemblée, l’enquête montre que l’AAP pourrait toucher les perspectives du Congrès dans la plupart des États, en particulier le Pendjab qui est l’un des rares États où le Grand Old Party est au pouvoir.

Uttar Pradesh

L’enquête a prédit une victoire confortable pour la NDA dirigée par le BJP dans l’État politiquement crucial qui compte 403 sièges d’assemblée et joue un rôle crucial dans la décision du sort des partis qui envisagent la direction centrale à Delhi.

Selon les prévisions de l’enquête, le BJP devrait remporter entre 259 et 267 sièges, bénéficiant ainsi d’une nette majorité. Alors que la part des sièges du parti du safran pourrait baisser par rapport aux sondages de l’assemblée de 2017, la part des voix devrait connaître une légère augmentation de 0,4%.

