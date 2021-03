Élections de l’Assemblée de l’Assam 2021: Bihpuria, Lakhimpur, Jorhat, Gohpur, Majuli circonscriptions à surveiller pour ces élections de l’Assam

Le dépouillement des voix pour l’Assemblée de l’Assam, composée de 126 membres, aura lieu le 2 mai.

Circonscriptions clés à surveiller pour ces élections de l’Assam 2021: Au total, 47 circonscriptions se rendront aux urnes lors de la phase I de l’élection de l’Assemblée de l’Assam. Sur les 47 circonscriptions, 81,09 815 électeurs décideront du sort de 267 candidats. La campagne pour le scrutin de la phase I se terminera aujourd’hui et le vote aura lieu le 27 mars. Voici les principales circonscriptions à surveiller dans les sondages de la phase I:

Élection de la circonscription de l’Assemblée de Majuli

Majuli est une circonscription réservée dans la catégorie des tribus répertoriées. La ministre en chef sortante Sarbananda Sonowal est en lice dans la circonscription de Majuli. Le Congrès a de nouveau envoyé Rajib Lochan Pegu de la circonscription. Il était ministre des ressources en eau dans le gouvernement de Tarun Gogoi et avait gagné de la circonscription pendant trois mandats consécutifs depuis 2001. Dans les sondages de 2016, Sonowal avait battu Pegu par une marge de plus de 18 000 voix. La circonscription de haut niveau a vu le Premier ministre Narendra Modi et le chef du Congrès Rahul Gandhi faire campagne dans la circonscription. Bhaity Richong du parti SUCI (communiste), Sishudar Doley de l’Assam Jatiya Parishad et Purna Pegu, candidate indépendante, participent au concours depuis le siège.

Élection de la circonscription de l’Assemblée de Gohpur

Le président du Comité du Congrès de l’Assam Pradesh, Ripun Bora, affronte Utpal Bora du BJP, qui a remporté le siège en 2016. Il avait battu Monika Bora du Congrès lors des élections précédentes. Le Congrès s’attend à un revirement du siège en alignant son président d’État Ripun Bora. La circonscription relève du Tezpur Lok Sabha et du district de Biswanath.

Élection de la circonscription de l’Assemblée de Jorhat

Faisant partie du district de Jorhat Lok Sabha et Jorhat, la circonscription de l’assemblée est témoin d’une bataille intense avec le BJP alignant le président de l’Assemblée de l’Assam, Hitendra Nath Goswami, du siège. Le Congrès a donné un billet à Rana Goswami depuis le siège. Goswami a été élu deux fois du siège – en 2006 et en 2011. Hitendra Nath Goswami avait remporté le siège en 2016 en obtenant 69 209 voix en battant alors le député du Congrès Rana Goswami.

Élection de la circonscription de l’Assemblée de Lakhimpur

Le Dr Joy Prakash, du Congrès, affronte Manab Deka du BJP de la circonscription de Lakhimpur. Le siège est actuellement occupé par Utpal Datta d’Asom Gana Parishad (AGP). En 2016, Utpal Dutta a battu Joy Prakash Das du Congrès par une marge de 4155 voix. L’AGP avait combattu les sondages de 2016 en alliance avec le BJP. Cependant, ils se sont séparés et, par conséquent, le BJP a présenté son candidat à son siège. Deka est un proche collaborateur de Himanta Biswa Sarma. L’élection de cette année marquera ses débuts au scrutin. D’un autre côté, Joy Prakash Das est une dirigeante principale du Congrès et avait perdu les sondages de 2016 par une mince marge. La candidature d’Utpal Datta a rendu les équations politiques intéressantes dans la circonscription.

Élection de la circonscription de l’Assemblée de Bihpuria

Le BJP a abandonné son député en exercice de Bihpuria. Le parti a donné un billet à Amiyo Kumar Bhuyan à Bihpuria, en remplacement du député Debananda Hazarika. Pour le Congrès, le secrétaire de l’AICC, Bhupen Borah, se présente depuis le siège. La circonscription relève du Tezpur Lok Sabha. Fait intéressant, Debananda Hazarika avait battu Borah en obtenant 66 563 voix en 2016 et le BJP a toujours choisi de le remplacer. Selon les rapports, la décision du BJP vise à compter l’anti-sortant. Borah avait gagné du siège dans les sondages de 2011.

Le dépouillement des voix pour l’Assemblée de l’Assam, composée de 126 membres, aura lieu le 2 mai.

