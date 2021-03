Élections de l’Assemblée de l’Assam 2021: la scène est prête pour la bataille de la phase 2, voter demain

Le BJP au pouvoir se dispute avec 34 sièges et ses alliés, l’AGP dans six et l’UPPL dans trois.

Élections à l’Assam 2021 Phase 2 Vote demain: Un total de 39 circonscriptions sur 126 dans l’Assam voteront demain pour élire leurs représentants sur 345 candidats, dont 26 femmes. Le scrutin pour la phase 2 des élections de l’Assemblée de l’Assam se tiendra de 7 heures à 18 heures dans un contexte de sécurité stricte et de directives strictes en matière de COVID-19. Le sort de plusieurs ministres et députés en exercice sera décidé par 73,44 631 électeurs. Parmi ceux-ci, 37,34,537 sont des hommes, 36,09,959 sont des femmes et 135 sont des transgenres. La Commission électorale a mis en place 10 592 bureaux de vote pour la deuxième phase des élections.

Le BJP au pouvoir se dispute sur 34 sièges et ses alliés, l’AGP sur six et l’UPPL sur trois. Fait intéressant, il y a des compétitions amicales entre le BJP et l’AGP à Patharkandi et Algapur, tandis que le BJP est engagé dans des combats similaires avec l’UPPL à Majbat et Kalaigaon. Le Congrès se dispute sur 27 sièges, ses alliés AIUDF sur huit et BPF sur quatre sièges. Toutes les 39 circonscriptions sont réparties sur 13 districts de la vallée de Barak, trois districts montagneux et des parties du centre et du bas Assam. La vallée de Barak compte à elle seule 15 sièges. Le BJP avait remporté huit de ces 15 sièges en 2016, réduisant le Congrès à seulement trois. Le BJP est confiant d’améliorer encore son décompte alors que le Congrès cherche à rebondir dans la région.

Les candidats éminents dans les sondages de la phase 2 comprennent les ministres du BJP Parimal Suklabaidya de Dholai, Bhabesh Kalita de Rangiya, Pijush Hazarika de Jagiroad, le vice-président Aminul Haque Laskar de Sonai, Sum Ronghang de Diphu, Rihon Daimary d’Udalguri, Rajya Sabha MP Biswajit Daimary Panery, l’ancien ministre du Congrès Siddeque Ahmed de Karimganj South, siégeant au député Kamalakhya Dey Purkayastha de Karimganj Nord, siégeant aux députés de l’AIUDF Suzamuddin Laskar de Katlicherra et Nizamuddin Choudhury forment Algapur. Sirajuddin Ajmal, le frère du chef de l’AIUDF, Badruddin Ajmal, se dispute depuis Jamunamukh, l’ancien porte-parole du Congrès Durga Das Boro se présente en tant que candidat BPF de Kalaigaon, l’ancien vice-président Dilip Kumar Paul, qui a démissionné du BJP après s’être vu refuser un billet, se présente en tant qu’indépendant. de Silchar, et l’ancien ministre du Congrès Gautam Roy est en compétition sur un billet BJP de Katigora.

Au total, 175 candidats se disputent les élections de phase deux sur 15 sièges dans les trois districts de Karimganj, Hailakandi et Cachar. La circonscription d’Algapur compte les 19 candidats les plus élevés. Il n’y a que deux candidats dans la circonscription d’Udalguri (ST) où le ministre du BPF, Rihon Daimary, est engagé dans une compétition directe avec Gobinda Chandra Basumatary de l’UPPL, qui est actuellement chef adjoint du Conseil territorial de Bodoland (BTC). Les élections se tiendront dans un contexte de sécurité renforcée avec 310 compagnies de forces déployées pour la deuxième phase. Au total, 42 368 membres du personnel de vote ont été déployés pour la deuxième phase. La deuxième phase du sondage impliquera également 26 observateurs généraux, 12 observateurs de police, 16 observateurs des dépenses et 807 micro-observateurs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.