Élections de l’Assemblée de l’Uttarakhand 2022 : le BJP conservera le pouvoir, un sondage d’opinion prévoit 19 à 23 sièges pour le Congrès

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami (Express Photo)

L’Uttarakhand est connu pour son régime bipartite où les gains du BJP proviennent de la défaite du Congrès et vice versa. Le premier tour de l’enquête ABP-CVoter pour les prochains sondages dans l’État a prédit une victoire confortable pour le BJP.

Alors que le BJP devrait remporter environ 44 à 48 sièges dans l’assemblée de l’État de 70 sièges, le Congrès pourrait finir par remporter 19 à 23 sièges. La baisse de la part des sièges du BJP, qui a remporté 57 sièges aux élections d’État de 2017, peut être attribuée au facteur anti-titulaire et aux critiques du gouvernement de l’État pour sa gestion de la situation COVID et sa décision d’organiser le Kumbh Mela. au milieu de la pandémie.

Alors que la part des sièges du Congrès devrait augmenter, il ne suffira nulle part au Grand Old Party de renverser la situation dans l’État des collines. En revanche, le parti Aam Aadmi d’Arvind Kejriwal, qui a annoncé qu’il se présentera aux élections dans l’Uttarakhand, devrait remporter deux sièges.

Le BJP a fait face à une crise dans l’État lorsque les chefs du parti ont remis en question la façon de travailler de Tirath Singh Rawat et exigé un changement de direction. Dhami avait succédé à Rawat en tant que CM en juillet. Tirath Singh Rawat avait lui-même remplacé Trivendra Singh Rawat mais a été invité à démissionner dans quatre mois.

Le BJP a dirigé l’Uttarakhand trois fois et le Congrès deux fois depuis sa formation en tant qu’État séparé. Le BJP a également eu le plus grand nombre de ministres en chef.

D’autre part, le parti Aam Aadmi considère l’Uttarakhand, avec l’Uttar Pradesh et le Pendjab, comme une porte d’entrée vers les ambitions d’Arvind Kejriwal d’étendre l’empreinte de son parti.

La politique nationale a un rôle majeur à jouer en ce qui concerne l’Uttarakhand, avec 46,5% des personnes déclarant qu’elles voteraient pour le Premier ministre Narendra Modi aux élections de 2024. Ce qui est intéressant, c’est qu’à la deuxième place se trouve Kejriwal avec 14,6% des voix, battant Rahul Gandhi à 10,4%.

