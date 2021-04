Élections de l’Assemblée du Bengale occidental 2021: date de vote de la phase 3, calendrier, principaux candidats et circonscriptions – Tout ce que vous devez savoir

Sondage de phase 3 au Bengale occidental le 6 avril (mardi)

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021 Calendrier de la phase 3, date de vote, liste des candidats: Le scrutin pour 31 circonscriptions de l’Assemblée du Bengale occidental aura lieu dans la phase trois le 6 avril (mardi). Les deux premières phases se sont déroulées les 27 mars et 1er avril. Dans chaque phase, 30 sièges étaient disponibles pour le vote. Jusqu’à présent, le scrutin a été effectué pour 60 sièges et 31 autres seront mis aux voix mardi. Le vote pour le repos de 203 sièges aura lieu au cours des cinq prochaines phases. Le Bengale occidental a 294 sièges d’assemblée. Le scrutin pour la phase quatre aura lieu le 10 avril, la phase cinq le 17 avril, la phase six le 22 avril, la phase sept le 26 avril et sept le 29 avril.

Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021

Nombre total de CA: 294

Réservé aux SC: 68

Réservé aux ST: 16

Nombre d’électeurs généraux: 7,32,94,980

Nombre d’électeurs de service: 1,12,642

Électeurs d’outre-mer: 210

Nombre total d’électeurs selon les listes électorales: 7,34,07,832

Bureaux de vote: 1,01,916

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021: principaux candidats et circonscriptions

Siège de l’Assemblée de Tarakeswar: Ramendu Singha Roy (TMC) vs Swapan Dasgupta (BJP) vs Surajit Ghosh (à gauche)

Swapan Dasgupta est un ancien député de Rajya Sabha. Il a été nommé à la chambre haute par le BJP. Il a maintenant été aligné par le parti safran de la circonscription de l’assemblée de Tarakeswar.

Siège de l’Assemblée de Diamond Harbour: Pannalal Halder (TMC) vs Dipak Haldar (BJP) vs Pratik Ur Rahman (à gauche)

(Le siège de l’assemblée de Diamond Harbour fait partie de la circonscription de Diamond Harbour Lok Sabha, qui est actuellement détenue par le neveu de Mamata Banerjee et le député du TMC ABhishek banerjee.)

Siège d’assemblage Shyampur: Kalipada Mandal (TMC) vs Tanusree Chakraborty (BJP) vs Amitabha Chakraborty (Congrès)

Tanusree Chakraborty est une actrice bengali et a travaillé dans de nombreux films tels que Uro Chithi, Bedroom, Obhishopto Nighty, Window Connections, Buno Haansh, Khaad et Gumnaami.

Élection au Bengale occidental 2021: Liste de 31 sièges d’assemblée qui seront envoyés aux urnes de la phase trois le 6 avril

Numéro et nom de la circonscription de l’assemblage

1. 128 – Basanti (SC)

2. 129 – Kultali (SC)

3. 133 – Kulpi

4. 134 – Raidighi

5. 135 – Mandirbazar (SC)

6. 136 – Jaynagar (SC)

7. 137 – Baruipur Purba (SC)

8. 138 – Canning Paschim (SC)

9. 139 – Canning Purba

10. 140 – Baruipur Paschim

11. 141 – Magrahat Purba (SC)

12. 142 – Magrahat Paschim

13. 143 – Diamond Harbour

14. 144 – Falta

15. 145 – Satgachhia

16. 146 – Bishnupur (SC)

17. 177 – Uluberia Uttar (SC)

18. 178 – Uluberia Dakshin

19. 179 – Shyampur

20. 180 – Bagnan

21. 181 – Amta

22. 182 – Udaynarayanpur

23. 183 – Jagatballavpur

24. 195 – Jangipara

25. 196 – Haripal

26. 197 – Dhanekhali (SC)

27. 198 – Tarakeswar

28. 199 – Pursurah

29. 200 – Arambag (SC)

30. 201 – Goghat (SC)

31. 202 – Khanakul

Élection au Bengale occidental 2021: pourcentage de vote en phase 2

Au cours de la deuxième phase, le taux de participation total a été enregistré à 86,11%. Purbo Medinipur a enregistré le taux de participation le plus élevé avec 87,42, suivi de Bankura 86,98%, South 24 Parganas 86,74 et Paschim Medinipur 83,84%. Nandigram, où la ministre en chef en exercice Mamata Banerjee a affronté Suvendu Adhikari du BJP, a enregistré un taux de participation de 88,01% environ 2% supérieur à ce qui avait été enregistré en 2016.

Documents d’identification des électeurs dans les bureaux de vote

Pour l’identification des électeurs au bureau de vote, l’électeur doit présenter l’EPIC ou l’un des documents d’identification suivants approuvés par la Commission

Carte Aadhar,

Carte de travail MNREGA,

Livrets avec photographie émis par la banque / la poste,

Carte à puce d’assurance maladie délivrée sous le régime du ministère du Travail,

Permis de conduire,

Carte PAN,

Carte à puce émise par RGI sous NPR,

Passeport indien,

Document de pension avec photo,

Cartes d’identité de service avec photographie délivrées aux employés par

Central / State Govt./PSUs/Public Limited Companies, et

Cartes d’identité officielles délivrées aux parlementaires / députés / MLC.

