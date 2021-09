Élections de l’Assemblée du Pendjab 2022: l’AAP fait face à la rébellion alors que Bhagwant Mann pousse le parti à le nommer candidat CM

in

Bhagwant Mann a envoyé des signaux à la direction centrale selon laquelle il est le choix populaire parmi les membres du parti pour être nommé candidat CM de l’AAP.

Le parti Aam Aadmi, qui cherche à percer au Pendjab, est confronté à la rébellion de son président de l’unité d’État et député de Sangrur, Bhagwant Mann, qui souhaite que le parti le déclare ministre en chef pour les prochaines élections législatives.

Alors que Mann a souligné à plusieurs reprises que les dirigeants du parti et les travailleurs voulaient qu’il soit nommé candidat du CM, le parti se méfierait de présenter Mann comme le chef du ministère, selon The Indian Express.

Mann, qui a été partisan chez lui au cours de la dernière semaine, a envoyé des signaux à la direction centrale qu’il est le choix populaire parmi les membres du parti pour être nommé candidat CM de l’AAP. Certains députés de l’AAP ont également étendu leur soutien à la demande de Mann, soulignant ainsi une rupture dans le parti.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.