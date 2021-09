Élections de l’Assemblée du Pendjab 2022 : un sondage d’opinion prédit une assemblée suspendue au Pendjab, l’AAP devrait devenir le plus grand parti

in

Élections de l’Assemblée du Pendjab 2022 : L’enquête a prédit une assemblée suspendue dans l’État avec le parti Aam Aadmi qui devrait devenir le plus grand parti.

La débâcle des sondages pour le Congrès devrait se poursuivre sans relâche, car le premier tour de l’enquête ABP-CVoter a prédit un revirement majeur au Pendjab qui se rendra aux urnes au début de l’année prochaine, avec quatre autres États. L’enquête a prédit une assemblée bloquée dans l’État avec le parti Aam Aadmi qui devrait émerger comme le plus grand parti.

Selon l’enquête, l’AAP pourrait finir par remporter entre 51 et 57 sièges dans sa cagnotte dans l’assemblée de l’État de 117 sièges où la mi-parcours est de 59. Le Congrès, qui a remporté 77 sièges dans les sondages de l’assemblée de 2017, est devrait gagner environ 38-46 sièges. Alors que le Shiromani Akali Dal sera limité à environ 16-24 sièges, le BJP aura même du mal à ouvrir son compte dans l’État.

On craint que la baisse massive de la part des sièges du Congrès soit une conséquence des luttes intestines auxquelles le parti a récemment été confronté. L’impasse entre le ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, et le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu, a refusé de s’apaiser malgré l’intervention des hauts dirigeants. Le camp de Sidhu a exigé un changement de direction dans l’État tout en remettant en question la façon de travailler du capitaine.

Les experts politiques sont d’avis que la crise de leadership à laquelle est confronté le Congrès, qui n’a pas encore de président à temps plein deux ans après que Rahul Gandhi a quitté le poste de chef du parti, est l’une des principales raisons de l’instabilité et des querelles internes au sein des unités de l’État.

D’autre part, le Shiromani Akali Dal (SAD) et le Parti Bahujan Samaj (BSP) ont formé une alliance pour les prochains scrutins, qualifiant cela de nouveau jour dans la politique du Pendjab.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.