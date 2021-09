Élections de l’assemblée UP 2022: BSP fera cavalier seul après une « expérience amère » d’alliance avec le SP, déclare Satish Mishra

in

Le parti Bahujan Samaj maintiendra sa décision de faire cavalier seul lors des prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh, a déclaré le secrétaire général national du parti, Satish Chandra Mishra, en citant “l’amère expérience” d’une alliance avec le parti Samajwadi lors de la Lok Sabha 2019. les sondages.

S’exprimant lors d’une session d’échange d’idées de l’Indian Express, Mishra a également déclaré que même si le BSP s’est toujours rangé du côté de l’opposition, il le ferait à ses propres conditions.

