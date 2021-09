Élections de l’Assemblée UP 2022 : un sondage d’opinion prédit une victoire confortable pour le BJP ; 259-267 sièges projetés

in

Le BJP devrait enregistrer une victoire confortable pour poursuivre un deuxième mandat consécutif lors des prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh, selon le premier tour de l’enquête ABP-CVoter. Le BJP est confronté à un défi direct du Parti Samajwadi, du Parti Bahujan Samaj et du Congrès de l’État.

Selon les prévisions de l’enquête, le parti du safran bénéficiera d’une victoire facile et devrait remporter entre 259 et 267 sièges tandis que le SP devrait remporter environ 109 à 117 sièges. L’enquête a prédit 12 à 16 sièges pour le BSP et seulement 3 à 7 sièges pour le Congrès.

Le décompte réduit du BJP, par rapport aux sondages de l’assemblée de 2017, est attribué à une amélioration des performances du parti d’Akhilesh Yadav. Cependant, l’enquête a également prévu que la part des votes du BJP connaîtrait une légère augmentation de 0,4%.

