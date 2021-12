Élections de l’UP : le SP se fait tirer une balle dans le bras alors que le clan Tiwari influent de l’est de l’UP, le député BJP du BJP rejoint le parti

Vinay Shankar Tiwari, qui est un député du siège de l’Assemblée de Chillupur à Gorakhpur, et Kushal Tiwari sont les fils de l’ancien ministre Hari Shankar Tiwari, un dirigeant brahmane influent à Purvanchal.

Avant les élections cruciales de 2022 à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le parti Samajwadi a eu une balle dans le bras dimanche lorsque deux députés en exercice, l’un du BJP et l’autre du BSP, ainsi que l’ancien député Kushal Tiwari, ont rejoint le parti aujourd’hui. Cela vient comme un grand coup de pouce pour le SP qui envisage de courtiser la banque de votes brahmane de l’État pour affronter le BJP.

Les législateurs sont Vinay Shankar Tiwari (BSP) du siège de l’assemblée de Chillupar à Gorakhpur et Digvijay Narayan alias Jai Chaubey de la circonscription de Khalilabad à Sant Kabir Nagar. Le frère de Vinay Shankar Tiwari, Kushal – ancien député de Sant Kabir Nagar – a également rejoint le parti Samajwadi.

L’ancien président du Conseil législatif de l’UP, Ganesh Shankar Pandey, qui a été présenté par le BSP en 2010 au poste de président du Conseil, a également rejoint le Parti Samajwadi. Outre ces dirigeants éminents, un grand nombre de brahmanes de différents partis politiques ont également rejoint le parti.

S’exprimant à cette occasion, Vinay Shankar Tiwari a qualifié Yadav de « leader populaire » et a affirmé : « Ce gouvernement (BJP) n’a pas été formé pour la démocratie (loktantra) mais pour l’autocratie (rajtantra), et la liberté d’expression est interdite. Ce gouvernement a également lancé une nouvelle tendance consistant à apposer ses plaques sur les pierres de fondation ou les travaux de développement de tout autre gouvernement. »

Le gouvernement a semé la haine et divisé le peuple, a-t-il affirmé. Tiwari a déclaré que le gouvernement avait mis en place de grands panneaux publicitaires pour ses réalisations, mais que la réalité sur le terrain était complètement différente.

« L’injustice faite à la communauté brahmane a été la plus grave dans ce gouvernement », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement UP avait lancé une « politique de rencontres » dans l’État.

