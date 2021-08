Élections de l’Uttarakhand 2022: les défis abondent alors que le BJP entame sa campagne de sondage

in

À l’approche des élections législatives dans l’Uttarakhand, le BJP a intensifié ses préparatifs alors que la campagne dans l’État des collines démarre avec un Ashirwad Yatra de deux jours mardi. Le nouveau ministre d’État de l’Union pour le tourisme et la défense, Ajay Bhatt, lancera la campagne électorale du parti depuis la frontière de Narsain dans le district de Haridwar.

Le BJP avait enregistré une victoire écrasante lors des dernières élections législatives, remportant 57 sièges sur un total de 70, ce qui était la meilleure performance de n’importe quel parti dans l’État himalayen.

Cependant, cette fois, le parti est confronté à un défi majeur pour surmonter les conséquences de COVID-19 et l’impact apparent du changement de direction dans l’État. Le prétendu manque d’opportunités économiques et d’emploi peut également apparaître comme une préoccupation majeure pour le parti.

S’adressant à Financialexpress.com, le député de Bhelranipur Adesh Chauhan, a déclaré qu’il aurait été préférable que le parti ait nommé Pushkar Singh Dhami comme ministre en chef au tout début au lieu de Tirath Singh Rawat.

« L’homme ordinaire ne peut pas comprendre la crise constitutionnelle, mais l’impact qui était à l’époque s’est maintenant dilué. Nous pourrions voir un petit effet du changement de direction dans les sondages, mais la façon dont notre ministre en chef travaille a créé beaucoup de positivité parmi la population », a-t-il déclaré.

Rawat a été remplacé par Dhami en tant que ministre en chef après qu’une crise politique a frappé l’État en juillet, le premier ayant été interrogé par ses propres collègues de parti sur son mode de fonctionnement. En outre, le changement de direction a été provoqué après que la Commission électorale eut refusé de procéder à un sondage secondaire qui aurait pu permettre l’élection de Tirath Singh Rawat à l’Assemblée de l’État.

Pour les non-savants, Rawat devait être élu à la Chambre dans les six mois suivant sa nomination au poste de ministre en chef. Les votes auxiliaires ne sont normalement pas organisés si les élections à l’assemblée de l’État sont dans moins d’un an. Il devait également être élu député dans les deux mois suivants pour continuer en tant que ministre en chef.

Cependant, ce qu’il faut noter, c’est qu’un changement soudain de direction n’est pas nouveau pour l’État. En 2007, BC Khanduri a été élu ministre en chef, mais n’a exercé ses fonctions que pendant 841 jours (plus de deux ans). En 2009, il a été remplacé par l’actuel ministre de l’Éducation de l’Union, Ramesh Pokhriyal, qui est resté en poste pendant 805 jours (plus de deux ans) jusqu’en 2011. En septembre de la même année, Khanduri a fait un retour pour servir pendant 184 jours supplémentaires dans le poste le plus élevé.

La crise du COVID-19 et ses conséquences en termes de chômage et d’inflation ajoutent aux malheurs du BJP, en gardant les élections à l’esprit. Selon les données fournies par le bureau de l’emploi de l’Uttarakhand, l’État n’a réussi à fournir des emplois qu’à moins de 50% des personnes pendant la pandémie de COVID-19. Au cours de l’exercice 2019-2020, seuls 0,34% ont trouvé un emploi, avec un total de 2 709 emplois contre 7 78 077 inscrits au chômage.

Tout en reconnaissant que le chômage pourrait devenir un problème décisif dans les sondages, Chauhan a affirmé que le parti ne le considérait pas comme un défi majeur lors des prochaines élections.

La fausse arnaque aux tests COVID lors de la Kumbh Mela à Haridwar et même l’organisation de l’événement au milieu de la pandémie pourraient apparaître comme des facteurs négatifs pour le parti dans les prochains sondages. Des milliers de personnes, venues de tout le pays et retournées dans leurs États, ont été testées positives après avoir assisté à l’événement. Le BJP, tant au Centre qu’à l’État, a été sévèrement critiqué pour avoir organisé le Kumbh Mela avant que le Premier ministre Narendra Modi n’annonce que la participation au festival sera « symbolique ».

« Kumbh pourrait être un problème pour les médias et les étrangers, mais les habitants étaient en faveur de la tenue de l’événement. Les médias ont déclaré que Kumbh avait conduit à la propagation du coronavirus, mais qu’il provenait du Maharashtra. De plus, le dernier Shahi Snan du Mela a été annulé », a-t-il déclaré.

Un autre sujet de préoccupation majeur pour le parti est sa performance au cours de ce mandat. Dans son manifeste de sondage de 2017, le BJP avait promis des emplois et une éducation gratuite jusqu’à l’obtention du diplôme pour les nécessiteux, ainsi que des smartphones et des ordinateurs portables pour les étudiants académiquement exceptionnels et des installations telles que des ambulances aériennes et la télémédecine pour augmenter les établissements de santé. Cependant, la plupart de ces promesses n’ont pas été tenues alors même que le mandat de cinq ans touche à sa fin.

Selon un rapport Niti Aayog de 2018, le classement de l’État est passé de la 14e en 2014-15 à la 15e dans le score global de l’indice composite basé sur des domaines tels que la santé, la gouvernance et l’information. Les chefs d’État attribuent ces échecs à la pandémie.

L’opposition, quant à elle, compte beaucoup sur ces questions, en particulier la prétendue mauvaise gestion de la crise du COVID par le gouvernement de l’État et le chômage dans l’État.

Il a également critiqué le parti au pouvoir pour s’être livré à des événements électoraux comme « Jan Ashirwad Yatra » au lieu de se préparer à la probable troisième vague de la pandémie de coronavirus et d’assurer une vaccination de masse.

Les experts politiques estiment également que le manque d’expérience administrative de Dhami pourrait apparaître comme un défi pour le parti, car le nouveau ministre en chef est déjà confronté au défi de nettoyer le gâchis, qu’il s’agisse de chômage ou de faux tests COVID à Kumbh Mela.

En outre, il sera intéressant de voir si le parti oppose Dhami, un Thakur, au leader vétéran de Thakur du Congrès Harish Rawat.

