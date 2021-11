Élections de Manipur 2022: le BJP conservera le pouvoir mais le Congrès pourrait se battre avec acharnement, prédit un sondage d’opinion

Selon l’enquête, le BJP devrait remporter 25-29 sièges, le Congrès 20-24, le Front populaire Naga (NPF) 4-8 et d’autres 3-7 dans l’Assemblée de Manipur, qui compte 60 membres.

La dernière série de sondages préalables aux électeurs d’ABP News-C pour les prochains scrutins de l’Assemblée à Manipur a prédit une victoire serrée pour le BJP qui pourrait faire face à un défi de taille de la part du Congrès, qui restera le principal parti d’opposition dans l’État du nord-est.

Selon l’enquête, le BJP devrait remporter 25-29 sièges, le Congrès 20-24, le Front populaire Naga (NPF) 4-8 et d’autres 3-7 dans l’Assemblée de Manipur, qui compte 60 membres.

Les dernières données, cependant, montrent une baisse de la part de siège projetée du BJP, qui devait auparavant atteindre 32-36 sièges lors de l’enquête de septembre, puis 26-30 sièges lors de l’enquête d’octobre. La perte prévue pour le BJP pourrait être un gain pour le Congrès qui devait remporter 18-22 sièges lors de l’enquête de septembre, qui est passé à 21-25 sièges lors de la ronde d’octobre.

Dans les sondages de 2017, le Congrès, qui avait remporté un total de 28 sièges pour devenir le plus grand parti de la maison Manipur, composée de 60 membres, a vu des membres le déserter de temps à autre. Plus tard, lors d’une finale dramatique, le BJP, qui a remporté 21 sièges, a formé le gouvernement avec le soutien de trois partis régionaux – le Front populaire Naga (NPF), le Parti national du peuple (NPP) et le Parti Lok Janshakti (LJP) – et le soutien de un autre député.

Cette fois, le JD(U) de Nitish Kumar, un partenaire de la coalition au sein de la NDA dirigée par le BJP, a annoncé qu’il se présenterait aux élections législatives à Manipur, qui devraient se tenir en mars de l’année prochaine.

D’autre part, le Congrès a nommé l’ancien ministre de l’Union Jairam Ramesh comme observateur du scrutin dans l’État du nord-est. Le Grand Old Party, qui souffre de querelles internes dans ses unités d’État et d’une crise de leadership, vise à arracher le pouvoir au BJP dans l’État.

Le Congrès a récemment subi un revers majeur lorsque son ancien chef du Manipur, Govindas Konthoujam, a rejoint le BJP. Il avait démissionné de son poste de chef d’unité du Congrès au Manipur en juin de cette année. Plus tard en juillet, il a également démissionné de l’adhésion à l’Assemblée de l’État et de l’adhésion principale du parti. Konthoujam, qui est six fois consécutivement élu député du siège de Bishnupur, avait invoqué des « raisons personnelles » derrière sa démission.

