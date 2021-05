Élections du conseil municipal de Goa: l’alliance Congrès-GFP remporte les postes de chef de Margao; Mapusa et Mormugao obtiennent la tête soutenue par le BJP, les députés

Lyndon Pereira (L) et Deepali Sawal.

Le conseil municipal de Margao a son nouveau président et vice-président qui ont été soutenus par l’alliance de l’opposition comprenant le parti Goa Forward et le Congrès, tandis que les conseils municipaux de Mapusa et de Mormugao ont des candidats soutenus par le BJP à la tête.

Lyndon Pereira, soutenu par le GFP, a été élu président tandis que le chef de l’opposition Digambar Kamat, Deepali Sawal, a été élu vice-président du conseil municipal de Margao.

Le président du GFP et la députée Fatorda Vijai Sardesai ont félicité les candidats. «À la Camara avec @digambarkamat pour souhaiter personnellement Lyndon Pereira et Dipali Sawal de Margao Civic Alliance, élus sans opposition comme CP et VCP de MMC! Le seul organe civique qui, grâce à l’unité des principaux partis d’opposition, a triomphé de l’argent et du pouvoir musculaire du parti au pouvoir! a déclaré l’ancien CM adjoint.

À la Camara avec @digambarkamat pour souhaiter personnellement Lyndon Pereira et Dipali Sawal de Margao Civic Alliance, élus sans opposition en tant que PC et VCP de MMC! Le seul corps civique qui, grâce à l’unité des principaux partis d’opposition, a triomphé de l’argent et du pouvoir musculaire du parti au pouvoir! #TeamGoa pic.twitter.com/IYIO8IS7Qx – Vijai Sardesai (@VijaiSardesai) 27 mai 2021

Lyndon et Deepali ont été élus sans opposition. En 2015 également, la Margao Civic Alliance du GFP-Congress avait remporté le Margao. Cependant, l’alliance est tombée à mi-chemin après que le Goa Forward Party ait étendu son soutien au gouvernement BJP de l’époque dirigé par Manohar Parrikar après les élections à l’Assemblée de 2017. Cependant, l’actuel ministre en chef, Pramod Sawant, n’a pas pu garder le NDA uni et le GFP s’est séparé du BJP. Le Congrès et le GFP se sont réunis à nouveau cette année avant les élections municipales pour tenir le BJP à distance et ont réussi à Margao. Le BJP n’a pu remporter que 7 sièges du corps civique de 25 membres.

Au Conseil municipal de Mapusa, les candidats soutenus par le BJP Shubhangi Vaigankar et Shekar Benkar ont été élus respectivement président et vice-président. Ils ont été élus sans opposition.

Pendant ce temps, pour donner un coup de pouce au BJP au pouvoir, trois conseillers de Mapusa – deux indépendants et un soutenu par le MGP ont rejoint le parti safran mardi. Les conseillers indépendants, Tarak Arolkar du quartier 7 et Vikas Arolkar du quartier 16, et Viraj Phadke du quartier 8, soutenu par le MGP, ont rejoint le BJP au bureau du parti au nord de Goa.

«Le conseil municipal de Mapusa a élu les conseillers Adv Tarak Arolkar M. Vikas Arolkar et M. Viraj Balu Fadke ont officiellement rejoint @ BJP4Goa en présence de CM @DrPramodPSawant Ji, mes meilleurs vœux à eux et je suis convaincu que leur soutien et leur inclusion dans le #BJP se renforceront notre parti », a déclaré le président du BJP Goa, Sadan et Shet Tanavade, souhaitant la bienvenue aux dirigeants.

Le conseil municipal de Mapusa a élu les conseillers Adv Tarak Arolkar M. Vikas Arolkar et M. Viraj Balu Fadke ont officiellement rejoint @ BJP4Goa en présence de CM @DrPramodPSawant Ji, mes meilleurs vœux à eux et je suis convaincu que leur soutien et leur inclusion dans le #BJP renforceront notre fête. pic.twitter.com/wBzfCg4OJo – SADANAND SHET TANAVADE सदानंद शेट तानावडे (@ShetSadanand) 26 mai 2021

À Mormugao, Damodar Kaskar a été déclaré président et Shradha Mahale vice-présidente du conseil municipal. Ils ont également été élus sans opposition. Le BJP a remporté 19 des 25 quartiers du MMC et bénéficie du soutien de deux candidats indépendants.

