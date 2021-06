Élections du maire de Delhi 2021 en direct, Élections du maire de Delhi 2021 Vote en direct Nouvelles: Vote aujourd’hui, les trois organes civiques sont susceptibles d’élire les maires sans opposition

L’ancien maire de South Delhi Narendra Chawla et Kailash Sankla ont également déposé des documents pour le poste de membres de la DDA du SDMC.

Mises à jour en direct du sondage sur les élections du maire de Delhi 2021 : le vote pour le poste de maire, de maire adjoint et de membres du panel NDMC a lieu aujourd’hui. Les candidats à la mairie du BJP au pouvoir devraient être élus sans opposition aux postes des trois corporations municipales de Delhi. Le NDMC a déclaré que Raja Iqbal (quartier GTB) et Archana (Holambi Khurd) avaient déposé des candidatures auprès du BJP pour le poste de maire et de maire adjoint. Pour les membres du panel NDMC, Jogi Ram Jain, Vijay Bhagat, tous deux du Bharatiya Janata Party (BJP), et Rajiv Yadav du Aam Aadmi Party (AAP) ont déposé les candidatures. Étant donné qu’une seule candidature a été déposée chacun pour les postes de maire et d’adjoint au maire, l’élection à ces postes serait unanime. En outre, Yogesh Verma du BJP a également déposé une candidature pour le membre du conseil consultatif de la Delhi Development Authority (DDA), a-t-il déclaré. Dans la South Delhi Municipal Corporation également, des dossiers de candidature ont été déposés pour le poste de maire et de maire adjoint et des postes vacants au sein du Comité permanent du SDMC. Mukesh Suryan, d’un quartier de Sagarpur West, a déposé des papiers pour le poste de maire et Pawan Sharma pour adjoint au maire, a indiqué le SDMC dans un communiqué. En outre, quatre nominations ont été déposées pour les membres du Comité permanent par Indrajeet Sehrawat (BJP), Poonam Bhati (BJP), Suresh Kumar (Congrès) et Praveen Kumar (AAP).

L’ancien maire de South Delhi Narendra Chawla et Kailash Sankla ont également déposé des documents pour le poste de membres de la DDA du SDMC, selon le communiqué. Dans l’East Delhi Municipal Corporation également, le maire et le maire adjoint devraient être élus sans opposition le 16 juin, les non-nominations provenant uniquement du BJP au pouvoir. Pour le poste de maire, Shyam Sundar Aggarwal a déposé ses papiers, tandis que Kiran Vaidh pour le poste de maire adjoint, a indiqué l’EDMC. Beer Singh Panwar et Himanshi Pandey, tous deux du BJP, et Mohini de l’AAP ont déposé des documents pour les membres du panel EDMC, a-t-il déclaré.

