Élections du Pendjab 2022 : Amarinder Singh annonce une alliance avec le BJP, des pourparlers sur le partage des sièges sont en cours

Élection du Pendjab 2022: L’ancien ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh, qui a lancé son parti Punjab Lok Congress après une sortie amère du Congrès au pouvoir, a déclaré aujourd’hui qu’il avait finalisé l’alliance de son parti avec le BJP pour les élections législatives de l’année prochaine dans l’État. Singh a fait cette annonce après avoir rencontré le chef du BJP et ministre de l’Union de Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat à New Delhi.

« J’ai rencontré le ministre des syndicats et responsable du BJP pour le Pendjab, Shri Gajendra Singh Shekhawat à New Delhi aujourd’hui pour définir la future ligne de conduite avant les élections au Pendjab Vidhan Sabha. Nous avons officiellement annoncé un ajustement des sièges avec le BJP pour les élections de 2022 au Pendjab Vidhan Sabha », a déclaré Singh.

Rencontré le ministre des syndicats et @BJP4India responsable du Pendjab, Shri @gssjodhpur à New Delhi aujourd’hui pour définir la future ligne de conduite avant les élections du Pendjab Vidhan Sabha. Nous avons officiellement annoncé un ajustement des sièges avec le BJP pour les élections de 2022 au Pendjab Vidhan Sabha. pic.twitter.com/cgqAcpW2MW – Capt.Amarinder Singh (@capt_amainder) 17 décembre 2021

S’adressant aux médias après la réunion, Amarinder Singh a déclaré qu’ils étaient sûrs à 101 pour cent de leur victoire. « Nous sommes prêts et nous allons gagner cette élection. La décision sur le partage des sièges sera prise siège par siège, la priorité étant la gagnabilité. Nous sommes sûrs à 101 pour cent de gagner cette élection », a déclaré le capitaine Amarinder Singh.

Shekhawat a déclaré que l’alliance avait été finalisée après sept séries de pourparlers. «Après sept séries de pourparlers, je confirme aujourd’hui que le BJP et le Congrès du Punjab Lok vont combattre ensemble les prochaines élections à l’Assemblée du Pendjab. Des sujets comme le partage des sièges seront discutés plus tard », a-t-il déclaré.

S’adressant à Twitter, Shekhawat a déclaré qu’Amarinder Singh voulait le bien-être de la population du Pendjab. « L’ancien ministre en chef du Pendjab et fondateur du Congrès du Pendjab Lok, le capitaine Amarinder Singh, a visité aujourd’hui ma résidence à Delhi. Sa longue expérience politique se reflète dans les discussions avec lui. Il veut le bien-être du peuple du Pendjab. Nous avons eu un échange de vues agréable à cet égard », a déclaré Shekhawat, ajoutant que la haute direction du BJP avait déjà laissé entendre que le BJP contesterait les sondages du Pendjab en alliance avec lui.

साहब के प्रति मन में एक विशेष आदर है। का शीर्ष नेतृत्व पहले ही यह संकेत दे चुका है की हम साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। – Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) 17 décembre 2021

Shekhawat avait rencontré Singh à Chandigarh au début du mois. Les élections législatives au Pendjab devraient avoir lieu au début de l’année prochaine.

