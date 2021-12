CM Channi a déclaré que le terrain pour les appartements proposés est en possession de LIT, ajoutant que les personnes intéressées peuvent postuler pour ce programme jusqu’au 18 décembre 2021 et le tirage au sort sera effectué le 24 décembre.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a relancé le projet « Atal Apartments » tout en abandonnant le projet de le renommer « Sahir Ludhianvi Apartments ». La décision intervient avant les élections à l’Assemblée de l’État qui auront lieu au début de l’année prochaine. Il convient de rappeler que le projet « Atal Apartments » a été conceptualisé il y a une décennie en 2010-11 par l’ancien gouvernement SAD-BJP et a été nommé d’après l’ancien Premier ministre, feu Atal Bihari Vajpayee. Cependant, le projet n’a pas décollé jusqu’à ce jour.

Le projet était mis en œuvre par le Ludhiana Improvement Trust (LIT). Il a suscité la controverse après que le LIT a proposé de rebaptiser et de relancer le projet sous le nom de « Sahir Ludhianvi Apartments » en hommage au poète et parolier qui appartenait à Ludhiana. La proposition a déclenché une tempête politique après que le BJP et le Shiromani Akali Dal (SAD) se soient opposés à cette décision, la qualifiant d’insulte à un homme d’État comme Vajpayee.

Hier, le gouvernement du Pendjab dirigé par CM Channi a relancé le projet en posant la première pierre. S’adressant à The Indian Express, Raman Balasubramanium, leader du Congrès et président de LIT, a déclaré que le projet avait été relancé après avoir rectifié les lacunes techniques qui existaient dans le plan de projet initial.

Il a déclaré que le gouvernement du Congrès avait abandonné le projet de le renommer car le gouvernement devrait alors revenir en arrière et modifier tous les documents et autorisations. « Notre objectif était de rendre hommage à Sahir Ludhianvi et non d’insulter Atal Bihari Vajpayee. Il était un pilier politique qui transcendait les lignes de parti… Nous élaborons maintenant un nouveau projet en hommage à Sahir et un auditorium, un mémorial et une bibliothèque seront installés au SCD Government College sur 25 acres », a-t-il déclaré.

Auparavant, il avait été proposé que le projet comporte des immeubles de grande hauteur sur 8,80 acres de terrain de premier ordre à Shaheed Karnail Singh Nagar de Ludhiana.

Après avoir posé la première pierre du projet hier, CM Channi a déclaré que le projet comprendrait 576 appartements jusqu’à 12 étages (336 HIG et 240 MIG). Channi a déclaré que le terrain pour les appartements proposés est en possession de LIT, ajoutant que les personnes intéressées peuvent postuler pour ce programme jusqu’au 18 décembre 2021 et le tirage au sort sera effectué le 24 décembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.