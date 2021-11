Élections du Pendjab 2022 : l’AAP annonce la liste de 10 candidats – tous des députés en exercice

Il y a un total de 117 sièges à l’Assemblée du Pendjab.

Avant les élections de 2022 à l’Assemblée du Pendjab, le parti Aam Aadmi a publié aujourd’hui sa première liste de candidats. La liste contient les noms de 10 candidats, tous étant des députés de l’AAP. « Le parti Aam Aadmi annonce par la présente sa première liste de candidats pour les prochaines élections de 2022 à l’Assemblée du Pendjab. Parmi les députés de l’AAP en exercice, les billets des 10 suivants sont annoncés », a déclaré le parti.

Voici le nom du candidat ainsi que sa circonscription :

Siège nom du candidat

Garhshankar Jai Kishan Roudi

Jagraon Saravjit Kaur Manuke

Nihal Singh Wala Manjeet Bilaspur

Kotakpura Kultar Singh Sandhwan

Talwandi Sabao Baljinder Kaur

Budhlada Principal Budhram

Dirba Harpal Singh Cheema

Sunam Aman Arora

Barnala Gurmeet Singh Rencontrez Hayer

Mehal Kalan Kulwant Pandori

Il convient de rappeler que l’AAP avait remporté 20 sièges dans les sondages de 2017, mais son décompte actuel a été réduit à 12, de nombreux députés ayant fait défection principalement au Congrès. Récemment, un autre député AAP de Bathinda Rupinder Kaur Ruby a également rejoint le Congrès.

ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ!#Mission2022 pic.twitter.com/hQz1QwM4MC – AAP Pendjab (@AAPPunjab) 12 novembre 2021

Une compétition triangulaire est à l’ordre du jour au Pendjab entre le Congrès au pouvoir, le parti Aam Aadmi et l’alliance de Shiromani Akali Dal-BSP. Il y a un total de 117 sièges à l’Assemblée du Pendjab.

