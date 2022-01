Élections du Pendjab 2022 : l’AAP promet une action dans les cas de sacrilège, de l’électricité gratuite, Rs 1000/mois aux femmes de plus de 18 ans

Kejriwal a déclaré que son parti avait préparé un « modèle du Pendjab » en 10 points qui vise à développer et à prospérer le Pendjab si son parti est élu au pouvoir lors des prochaines élections législatives.

Le chef du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, a déclaré mercredi que si son parti est élu au pouvoir au Pendjab, cela garantira la justice dans tous les cas de sacrilège et éliminera le syndicat de la drogue dans l’État. Il a également promis un approvisionnement gratuit en électricité 24 heures sur 24 dans tout le Pendjab.

S’adressant aux médias, Kejriwal a déclaré que son parti avait préparé un « modèle du Pendjab » en 10 points qui vise à faire du Pendjab développé et prospère si son parti est élu au pouvoir lors des prochaines élections législatives.

« Nous allons faire du Pendjab un pays si prospère que les jeunes qui sont allés au Canada pour travailler y retourneront dans les cinq prochaines années. Si nous votons au pouvoir, nous éliminerons le syndicat de la drogue du Pendjab, garantirons la justice dans tous les cas de sacrilège et mettrons fin à la corruption. Nous allons mettre en place 16 000 cliniques de mohalla et fournir un traitement gratuit à chaque Pendjabi. Nous fournirons également de l’électricité gratuite 24h/24 et 7j/7 », a déclaré Kejriwal.

« Si l’AAP arrive au pouvoir au Pendjab, nous donnerons Rs 1000/mois à chaque femme de plus de 18 ans », a-t-il ajouté.

Kejriwal a également déclaré que si Sanyukt Samaj Morcha – une nouvelle formation politique dirigée par le leader du syndicat des agriculteurs Balbir Singh Rajewal – se présentait aux élections, cela grignoterait les voix de l’AAP.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.