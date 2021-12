Élections du Pendjab 2022: l’AAP publie la cinquième liste de candidats, oppose le Dr Charanjit Singh à CM Channi

Le parti Aam Aadmi a envoyé le Dr Charanjit Singh de Sri Chamkaur Sahib, siège de l’assemblée du ministre en chef du Pendjab Charanjit Singh Channi.

Le parti Aam Aadmi a publié mardi sa cinquième liste de 15 candidats pour les prochaines élections à l’Assemblée du Pendjab. Avec cela, le nombre total de candidats annoncés par elle jusqu’à présent a atteint 88.

Le parti a aligné le Dr Charanjit Singh de Sri Chamkaur Sahib, le siège de l’assemblée du ministre en chef du Pendjab Charanjit Singh Channi.

