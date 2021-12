Élections du Pendjab 2022: le BJP en pourparlers avec Amarinder Singh et Akali Dal pour l’alliance, déclare Amit Shah

Amit Shah a déclaré que le BJP discutait avec le capitaine ainsi qu’avec Dhindsa pour une alliance.

Avant les élections au Pendjab, le BJP est en pourparlers avec l’ancien ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, son ancien allié Shiromani Akali Dal et des factions dissidentes d’Akali comme Sukhdev Singh Dhindsa pour les élections législatives. Cela a été informé par le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui a déclaré qu’une alliance pourrait survenir avant les élections de l’Assemblée du Pendjab.

Alors qu’Amarinder Singh avait lancé son parti après s’être séparé du Congrès, il avait exprimé son désir de s’allier avec le BJP à la condition d’une résolution appropriée à la protestation des agriculteurs. Maintenant, avec le Premier ministre Narendra Modi lui-même à la tête de l’abrogation des lois agricoles, le barrage routier entre le Punjab Lok Congress de Singh et le BJP est tout à fait clair. En revanche, c’est Shiromani Akali Dal qui avait déserté la NDA contre les lois des trois agri. Interrogé sur son adhésion à la NDA après le retrait des lois agricoles, le président du SAD, Sukhbir Singh Badal, avait réfuté les chances d’une réalliance.

S’exprimant lors d’une interview avec le Hindustan Times, Shah a déclaré que les élections au Pendjab se dérouleront sur le fond. Il a dit que le BJP parle au capitaine ainsi qu’à Dhindsa pour une alliance. « En ce qui concerne les manifestations des agriculteurs, le Premier ministre Narendra Modi, montrant un grand cœur pour mettre fin aux manifestations et disant, d’accord si vous pensez que les lois agricoles ne sont pas à votre avantage, les a repris…. Les élections au Pendjab seront se sont battus sur le fond », a-t-il déclaré.

Dans les sondages de l’Assemblée du Pendjab de 2017, lorsque le SAD et le BJP avaient contesté ensemble contre le Congrès, Amarinder Singh avait conduit le grand vieux parti à une majorité écrasante dans l’assemblée de 117 sièges. Ensuite, le débutant AAP était devenu le principal parti d’opposition en remportant 20 sièges. Cependant, depuis lors, de nombreux députés de l’AAP sont passés au Congrès au pouvoir.

