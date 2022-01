Élections du Pendjab 2022 : les sondages d’opinion montrent que l’AAP est en train de devenir le plus grand parti, Akali Dal pourrait jouer le rôle de faiseur de roi

Élections du Pendjab 2022 : l’AAP pourrait devenir le plus grand parti, mais n’aura pas la majorité dans l’assemblée des 11 États membres.

Le parti Aam Aadmi semble avoir encore renforcé sa position au Pendjab avant les élections législatives prévues le mois prochain, où il est susceptible de devenir le plus grand parti, selon deux sondages d’opinion menés par ABP C Voter et Times Now.

Les deux sondages ont projeté 55-56 sièges pour le parti d’Arvind Kejriwal dans l’assemblée des 117 États membres, où la majorité est de 59. D’autre part, le sondage ABP CVoter a projeté 40 sièges pour le Congrès au pouvoir tandis que le sondage Times Now lui a donné 44 sièges.

Alors que les deux enquêtes, comme plusieurs autres menées à la fin de l’année dernière, ont prédit une maison pendue au Pendjab, le Shiromani Akali Dal devrait émerger comme le faiseur de roi. Alors que l’enquête Times Now a attribué 13 sièges au SAD, l’enquête ABP CVoter met 20 sièges dans sa cagnotte.

Le BJP devrait faire les frais de l’angoisse des agriculteurs face aux lois agricoles désormais abrogées, car les deux enquêtes ont prédit deux sièges pour le parti du safran qui s’est associé au parti du capitaine Amarinder Singh.

En 2017, le Congrès avait remporté le mandat au Pendjab en remportant 77 sièges tandis que l’AAP l’avait emporté dans 20 circonscriptions, devenant ainsi le principal parti d’opposition de l’État.

Faisant ses débuts lors des récentes élections municipales de Chandigarh, l’AAP a surpris le Congrès et le BJP, devenant le plus grand parti en remportant 14 des 35 circonscriptions. Le BJP au pouvoir en a remporté 12 et est resté à la deuxième place.

Les scrutins du Pendjab, qui devaient se tenir le 14 février, se sont transformés en un concours à plusieurs niveaux avec l’entrée de nouveaux joueurs comme le capitaine Amarinder Singh et certains syndicats d’agriculteurs flottant leurs propres tenues.

On craint que la baisse massive de la part des sièges du Congrès soit une conséquence des querelles internes auxquelles le parti a récemment été confronté. Les experts politiques sont d’avis que la crise de leadership à laquelle est confronté le Congrès, qui n’a pas encore de président à temps plein deux ans après que Rahul Gandhi a quitté le poste de chef du parti, est l’une des principales raisons de l’instabilité et des querelles internes au sein des unités de l’État.

Après avoir quitté le Congrès, l’ancien capitaine du Pendjab CM Amarinder Singh a formé son propre parti et a annoncé une alliance avec le BJP et le SAD (Sanyukt) dirigé par Sukhdev Singh Dhinda. D’autre part, le Shiromani Akali Dal (SAD) et le Parti Bahujan Samaj (BSP) ont formé une alliance pour les prochains scrutins, qualifiant cela de nouveau jour dans la politique du Pendjab.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.