Élections du Pendjab 2022 : Rajewal susceptible de s’associer à Chaduni, exclut une alliance avec l’AAP

Les deux formations politiques formées par des dirigeants agricoles – le Parti Samyukt Sangharsh (SSP) de Gurnam Singh Chaduni et le Samyukt Samaj Morcha (SSM) de Balbir Singh Rajewal – pour contester les prochaines élections législatives au Pendjab ont entamé des pourparlers pour forger une alliance pré-électorale.

La décision des deux parties d’explorer un pacte avant le scrutin est intervenue alors que Rajewal a exclu dimanche l’alliance avec le parti Aam Aadmi.

Les dirigeants du SSM ont eu des entretiens avec Chaduni dimanche. Quant à savoir si le SSM scellerait le lien avec la tenue de Chaduni, Rajewal a déclaré: « Le temps nous le dira. »

Il a déclaré que le Sanyukt Samaj Morcha avait formé trois comités, un comité d’examen pour la présélection des candidats, un conseil parlementaire et un comité du manifeste. « Nous publierons notre première liste de candidats dans deux ou trois jours et dans une semaine, tous les candidats seront annoncés », a déclaré Rajewal.

Lorsqu’on lui a demandé si seuls les agriculteurs seraient les candidats, Rajewal a déclaré que les candidats appartiendraient à toutes les couches de la société, y compris la communauté des castes répertoriées et les commerçants.

Chaduni, qui est le chef de l’Haryana BKU (Chaduni), a tenu une réunion avec les dirigeants du SSM et a déclaré qu’il avait décidé de ne pas annoncer les candidats de son parti. Son équipe a interrompu l’annonce de 10 candidats qu’elle voulait présenter, a déclaré Chaduni aux journalistes ici en référence à ses entretiens avec le SSM.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu des discussions avec eux sur le partage des sièges, il a répondu: « Au fur et à mesure que les choses avancent, nous vous le ferons savoir. » Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait fusionner son équipe avec le SSM, Chaduni a déclaré qu’il était prématuré de commenter cela.

Interrogé sur la réunion avec Chaduni, Rajewal a déclaré que le SSM avait formé un comité, qui examinera quelles sont leurs exigences et qu’une décision sera donc prise. « Combien de billets ils veulent, combien nous pouvons donner, cela sera décidé par le comité », a déclaré Rajewal.

À une question sur la défaillance du Premier ministre en matière de sécurité à Ferozepur, Rajewal a déclaré que les agriculteurs n’y étaient pas impliqués et a demandé que les agences de sécurité enquêtent à cet égard.

