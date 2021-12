Élections du Pendjab 2022 : Shiromani Akali Dal annonce la liste des candidats et présente 21 débutants

Sur le total des candidats annoncés par le chef du SAD Sukhbir Singh Badal jusqu’à présent, 21 sont des candidats pour la première fois, dont un ancien soldat de l’armée et un militant politique.

Le Shiromani Akali Dal a annoncé une autre liste de candidats pour les prochaines élections du Pendjab 2022. Sur le total des candidats annoncés par le chef du SAD Sukhbir Singh Badal jusqu’à présent, 21 sont des candidats pour la première fois, dont un ancien soldat de l’armée et un militant politique. Le parti a pour l’instant annoncé 91 candidats. Le parti a laissé 20 sièges à son allié BSP. Puisqu’il y a 117 sièges, le SAD sortira une liste de six candidats supplémentaires.

Alors que le SAD a offert des billets à 25 nouveaux visages des 91 candidats annoncés jusqu’à présent, 21 d’entre eux se présenteront pour la première fois aux urnes. Selon The Indian Express, la majorité de ces candidats appartiennent à des familles qui ont été associées à Akalis d’une manière ou d’une autre.

Le parti a donné un ticket à Baldev Singh Manuke de la circonscription de Nihal Singh Wala. Il est originaire du village de Maunke dans le district de Moga. C’est un ancien militaire de 63 ans et il vient de la Caste répertoriée.

Un autre candidat est Winnerjit Singh, qui a été présenté dans la circonscription de Sangrur. Ingénieur en mécanique titulaire d’un MBA, Winnerjit a 46 ans. Il prétend être associé aux Akalis depuis environ deux décennies et demie. Il a été nommé directeur de l’Agence de développement énergétique du Pendjab (PEDA) et vice-président de la Pepsu Road Transport Corporation (PRTC) sous le précédent gouvernement dirigé par le SAD.

Certains autres candidats sont Rajanbir Singh du siège de Sri Hargobindpur, l’avocat Satnam Singh Rahi du Bhadaur dans le district de Barnala, Jasdeep Kaur du siège de Khanna et Gurdwara Dukhnivaran Sahib Ludhiana président Pritpal Singh de la circonscription de Ludhiana Central.

Notamment, Jasdeep a reçu une contravention car son mari, le chef du SAD, Yadwinder Singh Yadu, s’est vu refuser l’autorisation de participer aux sondages par la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana. Yadwinder a 14 FIR enregistrés contre lui dans plusieurs affaires pénales.

