Élections du Pendjab EN DIRECT: le rassemblement du Premier ministre Modi annulé pour des raisons de sécurité, CM nie l’affirmation

Le Premier ministre devait poser les premières pierres de projets de développement d’une valeur de plus de 42 750 crores de roupies.

Élections au Pendjab EN DIRECT : Une controverse politique majeure a éclaté au Pendjab après l’annulation du rassemblement prévu du Premier ministre Narendra Modi à Ferozabad en raison de problèmes de sécurité majeurs. Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’après le « défaut de sécurité majeur » lors du voyage du Premier ministre au Pendjab, son convoi a décidé de rentrer. Le ministère a également demandé au gouvernement du Pendjab de déterminer la responsabilité de la défaillance et de prendre des mesures strictes, selon le communiqué. Pendant ce temps, le chef du BJP du Pendjab, Ashwani Sharma, a blâmé le gouvernement du Congrès dirigé par Charanjit Singh Channi pour le manque de sécurité. Il a affirmé que le Congrès avait eu peur de l’événement et avait essayé toutes les astuces possibles pour faire échouer la visite de Modi.

Le Premier ministre devait poser les premières pierres de projets de développement d’une valeur de plus de 42 750 crores de roupies, notamment l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra et un centre satellite PGIMER. Le président du BJP, JP Nadda, a accusé mercredi le gouvernement du Congrès au Pendjab d’avoir tenté « toutes les astuces possibles pour saborder » les programmes du Premier ministre Narendra Modi, y compris un rassemblement, dans l’État. Le gouvernement du Pendjab, cependant, a réfuté les allégations du Centre concernant toute faille de sécurité et a déclaré que le BJP avait annulé le rassemblement en raison du faible taux de participation sur le site.

Mises à jour en direct

Élection du Pendjab en direct, Élection du Pendjab 2022 en direct, Rallye Modi Punjab en direct

Le chef du BJP, Sharma, a allégué que la police du Pendjab avait reçu pour instruction d’empêcher les gens d’assister au rassemblement. Il a déclaré qu’un grand nombre de bus et d’autres véhicules transportant des travailleurs du BJP et d’autres personnes étaient bloqués. Il a affirmé que la police était de connivence avec des manifestants bloquant le mouvement de ceux qui se dirigeaient vers le rassemblement. « Le gouvernement qui ne peut pas garantir l’ordre public n’a pas le droit de gouverner et ne mérite pas qu’on lui donne une seconde chance », a déclaré le chef du BJP. « Le Premier ministre venait ici pour donner quelque chose au Pendjab. Mais le gouvernement de l’État n’a pas assuré la sécurité. Ce gouvernement doit partir », a déclaré Sharma.