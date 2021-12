Élections du Pendjab : un sondage d’opinion prédit que l’AAP pourrait devenir le plus grand parti avec 50 à 56 sièges

Lors des élections législatives du Pendjab de 2017, le Congrès avait remporté une nette majorité en remportant 77 sièges, tandis que l’AAP avait obtenu 20 sièges, le BJP 3, le SAD 15 et le parti Lok Insaaf 2 sur un total de 117 sièges.

Le Pendjab devrait assister à une assemblée bloquée dans les prochains scrutins de l’assemblée sans qu’aucun parti ne puisse franchir la barre des majorités, a prédit l’enquête ABP-CVoter en décembre. Le parti Aam Aadmi pourrait devenir le plus grand parti, selon l’enquête.

L’AAP devrait remporter 50 à 56 sièges tandis que le Congrès pourrait terminer en deuxième position avec 39 à 45 sièges, Shiromani Akali Dal devrait remporter 17 à 23 sièges et le BJP pourrait remporter 0 à 1 siège.

En termes de pourcentage de voix, le Congrès devrait remporter 34,1 pour cent des voix, tandis que l’AAP devrait recueillir 38,4 pour cent des voix. Le SAD devrait obtenir 20,4% des voix et le BJP devrait remporter 2,6% des voix.

Au cas où les prédictions de l’enquête s’avéreraient vraies, le SAD et d’autres partis régionaux pourraient devenir le faiseur de rois de l’État.

Le tour de novembre de l’enquête ABP-CVoter avait prévu 42-50 sièges pour le Congrès et 47-53 sièges pour l’AAP. L’enquête d’octobre a donné 39-47 sièges au Congrès et 49-55 sièges à l’AAP.

On craint que la baisse massive de la part des sièges du Congrès soit une conséquence des luttes intestines auxquelles le parti a récemment été confronté. Les experts politiques sont d’avis que la crise de leadership à laquelle est confronté le Congrès, qui n’a pas encore de président à temps plein deux ans après que Rahul Gandhi a quitté le poste de chef du parti, est l’une des principales raisons de l’instabilité et des querelles internes au sein des unités de l’État.

Après avoir quitté le Congrès, l’ancien capitaine du Pendjab CM Amarinder Singh a formé son propre parti et a annoncé une alliance avec le BJP et le SAD (Sanyukt) dirigé par Sukhdev Singh Dhinda. D’autre part, le Shiromani Akali Dal (SAD) et le Parti Bahujan Samaj (BSP) ont formé une alliance pour les prochains scrutins, qualifiant cela de nouveau jour dans la politique du Pendjab.

