Élections d’Uttarakhand 2022: le CM de l’AAP affronte Ajay Kothiyal pour se présenter dans la circonscription de l’assemblée de Gangotri

Le parti Aam Aadmi, qui fera ses débuts aux élections législatives de l’année prochaine dans l’Uttarakhand, a confirmé que son candidat CM, le colonel Ajay Kothiyal, se présentera aux élections dans la circonscription de l’assemblée de Gangotri. Sa candidature a été annoncée par le chef de l’AAP et vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, lors d’un rassemblement hier. Cela a rendu le concours intéressant sur un siège considéré comme la clé du pouvoir dans l’État. On pense que le parti qui remporte le siège de Gangotri forme le gouvernement de l’État.

Le colonel Ajay Kothiyal a déclaré aujourd’hui que l’AAP ne ménagera aucun effort pour réaliser les rêves de l’Uttarakhand. « Depuis que Manish Sisodia ji a annoncé ma candidature de Gangotri Vidhan Sabha, je reçois des appels constants du public local et de sympathisants, les habitants de Gangotri sont très heureux de rejoindre le parti Aam Aadmi. Je vous assure que votre colonel Kothiyal ne brisera jamais votre confiance, les habitants de Gangotri joueront le plus grand rôle dans la réalisation du rêve de Navnirman d’Uttarakhand », a déclaré Kothiyal.

विश्वास दिलाते हैं आपका ये कर्नल कोठियाल आपका भरोसा टूटने नहीं देगा, गंगोत्री की जनता उत्तराखंड नवनिर्माण के सपने को साकार करने सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। हिंद, जय उत्तराखंड। (2/2) – Col Ajay Kothiyal, KC, SC, VSM (R.) (@ColAjayKothiyal) 18 novembre 2021

Le Col Kothiyal vient d’un milieu apolitique. Il est populaire dans l’État depuis les inondations de Kedarnath en 2013 où il a sauvé de nombreuses vies. Il a également été directeur de l’Institut d’alpinisme Nehru à Uttarkashi.

Auparavant, le siège de Gangotri était occupé par le BJP. Le siège est devenu vacant après le décès du député Gopal Rawat. Le siège est entre les mains du BJP ou du Congrès de l’État depuis qu’il a été taillé dans l’Uttar Pradesh.

Cependant, avec le BJP au pouvoir et un Congrès fort contre lui, la voie à suivre ne sera pas une partie de plaisir pour le colonel Kothiyal. Alors que les rapports locaux suggèrent que le BJP pourrait aligner l’épouse de Rawat depuis le siège, le Congrès ira probablement avec l’ancien député provincial Vijaypal Sajwan. Le BJP et le Congrès sont susceptibles de jouer la carte Thakur et Kothiyal, étant un brahmane, peut rendre le concours intéressant.

