Élections écossaises: Boris rejette «immédiatement» le rêve d’indépendance du SNP même s’il gagne | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon grillé par Justin Webb sur les plans de la frontière

Les Écossais iront aujourd’hui aux urnes dans ce qui est considéré comme le sondage le plus proche depuis le début de la décentralisation et la création du Parlement écossais en 1999. La poussée du chef du Parti national écossais Nicola Sturgeon pour un deuxième référendum sur l’indépendance signifiera que les enjeux sont élevés dans le concours Holyrood.

Mme Sturgeon affrontera les conservateurs écossais, les travaillistes écossais, les démocrates libéraux écossais et les verts écossais.

Le Parti nationaliste Alba de l’ancien Premier ministre écossais Salmond et All for Unity de George Galloway ont également fait irruption sur la scène ces derniers mois et se disputeront des sièges dans le concours.

Lors de l’élection du Parlement écossais, étroitement surveillée, il y a 73 circonscriptions uninominales à un tour (FPTP) et huit sièges complémentaires de représentation proportionnelle régionale.

Les électeurs écossais éliront un total de 129 députés dans le concours crucial qui donnera une indication du niveau de soutien à la pression du SNP pour un nouveau vote sur l’indépendance.

On s’attend à ce que la majorité des sièges du FPTP, 46 en tout, comptent pendant la journée du vendredi, les résultats étant attendus à partir de l’heure du déjeuner, avec un pic le soir.

Cependant, les 27 autres circonscriptions du PUTT prévoient de compter dans la journée du samedi avec les résultats attendus à partir de l’heure du déjeuner.

Les résultats des huit sièges complémentaires de RP régionaux sont attendus samedi soir, Scotland Mid & Fife peut-être vers 18 heures et Scotland West à 19 heures.

On s’attend à ce que le vainqueur de l’élection soit connu samedi soir.

L’expert en sondages écossais Sir John Curtice a déclaré que les chances que le SNP remporte la majorité au Parlement écossais pourraient se résumer à neuf circonscriptions clés du champ de bataille, dont Dumbarton, actuellement détenue par le chef adjoint du parti travailliste écossais Jackie Baillie et Eastwood par l’ancien chef conservateur écossais Jackson. Carlaw.

Le professeur de l’Université Strathclyde a déclaré qu’il était “clair comme du cristal” que le SNP restera le plus grand parti à la prochaine session de Holyrood et que Nicola Sturgeon continuera en tant que Premier ministre.

Mais il a déclaré à l’Express hier soir que le vote serait l’un des plus «controversés» depuis la création de la décentralisation écossaise en 1999.

Il a ajouté: «L’Écosse est plus polarisée qu’elle ne l’a été au cours des vingt dernières années, la question de l’indépendance est plus dominante.»

Avant le vote d’aujourd’hui, Nicola Sturgeon a promis d’être de retour à son bureau «tout de suite» pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Mme Sturgeon a déclaré: «Les élections d’aujourd’hui sont les plus importantes de l’histoire du Parlement écossais.

«Après une année de défis sans précédent pour nous tous, le pays a besoin d’un leadership expérimenté pour mener l’Écosse à travers la pandémie – et seul le SNP propose un programme sérieux pour que le gouvernement maintienne l’Écosse en sécurité et se rétablisse.

«Les sondages montrent qu’en ce qui concerne l’équilibre du nouveau Parlement, le résultat est à la fine pointe – et dans une élection serrée, chaque vote peut faire la différence.

«Lorsque la crise du COVID sera passée, nous donnerons au peuple écossais l’occasion de décider s’il veut que la reprise soit entre les mains de Boris Johnson et des conservateurs motivés par l’austérité, ou de remettre l’avenir de l’Écosse entre les mains de l’Écosse. avec indépendance. »

Mais le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la tenue d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse serait “imprudente et irresponsable”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait un autre référendum si les Écossais élisent une majorité de députés parmi les partis de soutien à l’indépendance, M. Johnson a déclaré hier soir: «Attendons de voir ce qui se passe réellement.

«Je pense que la plupart des gens en Ecosse, la plupart des gens dans tout le Royaume-Uni, pensent que ce n’est pas le moment, car nous sortons ensemble d’une pandémie, ce n’est pas le moment d’avoir une attitude imprudente, et je pense irresponsable deuxième référendum. “

Les Écossais ont voté contre l’indépendance en 2014, et M. Johnson a évoqué ce vote car il a déclaré qu’il y avait eu un scrutin sur la question “il y a seulement quelques années”.

Des sources proches de M. Johnson ont ajouté que le Premier ministre refuserait immédiatement un deuxième vote si Nicola Sturgeon en parlait immédiatement après les élections.

Une source du gouvernement britannique a ajouté: «Nous avons clairement exprimé notre position sur un deuxième vote, cela n’arrivera tout simplement pas.

«Le premier ministre dira immédiatement non si on le lui demandait demain, ce n’est pas le moment d’un vote qui divise.»

Douglas Ross, écrivant pour le Scottish Express, a déclaré que les Écossais avaient le pouvoir d’empêcher Nicola Sturgeon de «réussir» et de faire passer un second vote pour l’indépendance.

Décrivant son dernier message électoral, il a ajouté: “Nous pouvons arrêter les Nats indyref2, mais seulement si nous restons unis.”

M. Ross a poursuivi: «Pendant 14 ans, le SNP a laissé tomber l’Écosse en se concentrant uniquement sur sa propre obsession égoïste au détriment de tout le reste.

«Ils ont divisé notre pays pendant plus d’une décennie et dans toutes les rues d’Écosse, nous pouvons tous voir les dégâts qu’ils ont causés.

«Nicola Sturgeon devrait avoir honte de ce qui se passe quand elle détourne les yeux du ballon – les pires décès dus à la drogue en Europe, les écoles glissant dans les classements et 3 000 décès évitables dans les maisons de retraite écossaises.»

Anas Sarwar, leader du Scottish Labour, a déclaré aujourd’hui à cette publication: «Si le SNP ne pouvait pas résoudre le problème de santé, le problème de la liste d’attente, le problème de santé mentale, le problème de la protection sociale dans l’une des 14 années au gouvernement, ils ne le feront jamais. résolvez le problème maintenant.

“Nous ne construisons pas l’opposition à Nicola Sturgeon et au SNP, nous construisons l’alternative crédible à Nicola Sturgeon et au SNP.”

Willie Rennie, chef des démocrates libéraux écossais, a ajouté: «Si vous voulez faire passer la reprise en premier, alors votez pour les libéraux démocrates dans tous les coins de l’Écosse.

«Si vous voulez réduire les attentes en matière de santé mentale, si vous voulez rebondir sur le soutien à l’éducation, si vous voulez créer des emplois pour des personnes désespérées de trouver du travail et si vous voulez agir sur le climat, vous devriez voter libéral démocrate. “

Les électeurs se rendent aux urnes aujourd’hui.