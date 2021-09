Elections en Allemagne : comment les sociaux-démocrates et Olaf Scholz ont battu la CDU de Merkel

BERLIN — La publication de l’un des premiers sondages à la sortie des urnes a montré aux sociaux-démocrates allemands de centre-gauche une légère avance. C’était suffisant pour envoyer la foule à la Willy Brandt Haus, le siège du parti à Berlin, sous les acclamations et les applaudissements. Après 16 ans d’Angela Merkel et de son centre-droit parti, l’Allemagne semblait être sur le point d’opérer un changement politique.

Cela prendrait quelques heures de plus, mais lundi matin, les responsables électoraux allemands ont publié les résultats des élections législatives, plaçant les sociaux-démocrates (SPD) en tête avec 25,7% des voix. Ils ont battu de justesse les conservateurs que Merkel avait dirigés pendant près de deux décennies, qui ont remporté 24,1%.

Ce fut un tournant remarquable pour le SPD, qui avait traîné dans les sondages pendant la majeure partie de l’élection. Mais le parti a présenté son candidat, le ministre des Finances Olaf Scholz, comme un leader stable et compétent – un successeur naturel du la retraite Merkel, au moins dans le tempérament. Les adversaires de Scholz lui ont également rendu de nombreux services. Bien qu’il ait été désigné comme successeur de Merkel, Armin Laschet de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) a fait de grosses gaffes, et son impopularité a semblé entraîner son parti avec lui.

La victoire écrasante du SPD a montré un vote pour le changement – ​​en quelque sorte. Pour la première fois en 16 ans, un parti de centre-gauche aura le plus de sièges au Bundestag, ou parlement allemand. Vox s’est entretenu avec des candidats de différents partis politiques, des responsables de la campagne du SPD et des membres du parti, des sondeurs et d’autres experts (dans le cadre de une délégation de journalistes pour observer les élections financées par la Fondation Friedrich Ebert), et il est clair que la campagne était en grande partie une bataille pour le centre. Bien que les Verts – qui ont présenté pour la première fois un candidat à la chancelière – aient dominé les sondages à un moment donné et aient obtenu une performance historique, avec près de 15 % des voix, l’élection s’est finalement soldée par un combat pour les électeurs qui sont toujours sur l’orbite de Merkel.

Le SPD a remporté ce combat lors de cette élection. Mais maintenant commence le processus imprévisible d’essayer de réunir le prochain gouvernement allemand. Le système de représentation proportionnelle de l’Allemagne signifie que les candidats à la chancellerie ne sont pas élus directement, et avec des marges étroites, le SPD et la CDU (avec son parti frère en Bavière, l’Union chrétienne-sociale) courtiseront d’autres partis pour essayer de former un gouvernement coalition. Cela signifie des semaines, voire des mois, d’incertitude. La dernière fois que Merkel a tenté de former une coalition, après les élections de 2017, les négociations ont duré cinq mois sans précédent. La seule chose sûre est que Merkel restera chancelière par intérim jusqu’à ce que l’Allemagne règle son avenir politique, quel que soit ce à quoi cela pourrait ressembler sans elle.

Olaf Scholz a construit une campagne de changement modeste avec de gros indices de Merkel

Le mot Kompetenz a traversé un écran vidéo lors du rassemblement de clôture de Scholz à Cologne vendredi. Même si vous ne parlez pas allemand, ce que la campagne essayait de vendre est clair.

Ce message n’était pas subtil, mais il a fait ce qu’il voulait : présenter Scholz comme le successeur naturel d’Angela Merkel, même s’ils appartiennent à des partis différents. La chancelière sortante a conduit l’Allemagne dans le tumulte, de la crise des réfugiés en 2015 à la pandémie de Covid-19. Sa stabilité et sa stabilité perçues ont fait d’elle, même après 16 ans de pouvoir, l’homme politique le plus populaire d’Allemagne.

Une affiche électorale du ministre allemand des Finances et candidat du SPD à la chancelière Olaf Scholz lors d’un événement de campagne électorale à Lehrte, en Allemagne, le 21 septembre.Odd Andersen/./.

Scholz est également vice-chancelier et ministre des Finances dans le cadre du gouvernement de coalition actuel entre la CDU et le SPD (le partenaire junior), et ce rôle l’a aidé à apparaître comme la prochaine meilleure chose à Merkel.

Lars Klingbeil, secrétaire général du SPD, a déclaré avant les élections que le SPD se concentrait sur les personnes qui ont voté pour le parti conservateur à cause de Merkel. Et ainsi, avec un petit coup de pouce, ils pourraient être convaincus de voter pour les sociaux-démocrates. « Wer Scholz will, wählt SPD », pouvait-on lire dans l’un des slogans de campagne du SPD ; “Ceux qui veulent Scholz, votez SPD.”

“Nous avons un candidat qui est une bonne alternative à Angela Merkel, et c’est toute l’histoire de l’élection”, a déclaré Klingbiel.

Dans cette lutte pour le centre, le SPD a également adopté des propositions politiques modestes axées sur des questions telles que la construction de logements plus abordables, la préservation du système de retraite et l’adoption d’un salaire minimum de 12 euros. Le changement climatique était également un problème important dans la campagne, avec Scholz parlant de l’expansion de la capacité électrique de l’Allemagne et du soutien aux industries dans leur transition vers les sources d’énergie renouvelables. Scholz a unifié son message avec une idée plus large du respect – que ces politiques concernaient la dignité des travailleurs, un message spécialement destiné aux électeurs de la classe ouvrière du parti. Le SPD a positionné Scholz comme « Merkel avec un plan », offrant une nouvelle direction, voire un changement radical.

Orkan Özdemir, candidat du SPD au parlement berlinois du district de Friedenau, originaire de l’aile la plus à gauche du parti, a déclaré avant les élections que Scholz était la “bonne personne au bon moment”. Cela ressemblait beaucoup au cas que certains démocrates avaient proposé à Joe Biden lors de l’élection présidentielle américaine de 2020, mais plutôt qu’un antidote aux troubles, Scholz offrirait une continuation de la stabilité de l’Allemagne.

Mais il est également difficile d’ignorer que Scholz a peut-être reçu le plus grand coup de pouce des faiblesses de son adversaire, Laschet. Bien que la CDU et Laschet aient mené assez tôt dans la campagne, les faux pas de Laschet ont fait baisser le soutien. Laschet a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir été vu en train de rire et de plaisanter lors d’un mémorial pour les victimes des inondations allemandes en Rhénanie du Nord-Westphalie (il est également le ministre-président de l’État), et pour d’autres faux pas qui ont miné sa popularité déjà fragile et l’ont empêché de devenir le candidat à la stabilité.

Et la victoire du SPD est remarquable parce qu’ils étaient tellement loin derrière il n’y a pas si longtemps. Le parti avait subi une défaite assez cuisante aux élections de 2017. Le SPD était un partenaire junior de la coalition de Merkel, ce qui leur avait fait du mal avec des membres plus à gauche, qui les considéraient comme fondamentalement les mêmes que la CDU, et avec des électeurs centristes, qui pensaient qu’ils pourraient aussi bien voter pour Merkel.

Pendant la majeure partie de la campagne électorale, le SPD a suivi à la fois la CDU et les Verts. La candidate des Verts a eu sa propre série de scandales cet été qui ont contribué à la chute de son parti, mais ce n’est qu’il y a environ un mois que le SPD a commencé à devancer la CDU. Au Willy Brandt Haus, au fur et à mesure que les résultats arrivaient, il y avait un sentiment de succès en étant simplement capable de réaliser ce genre de revirement – ​​peu importe ce qui se passe avec le gouvernement. Et beaucoup de choses peuvent encore arriver.

Une victoire pour le SPD, mais maintenant vient le plus dur

Les élections allemandes sont terminées, mais maintenant les partis doivent trouver le prochain gouvernement.

Aucun parti n’a assez de soutien pour gouverner seul, et ils devront donc s’adresser à des partis plus petits pour former un gouvernement de coalition. Cela existait sous Merkel, dont la CDU était dans un gouvernement de coalition avec le SPD pendant 12 des 16 dernières années.

La victoire serrée du SPD signifie qu’ils obtiendront le plus de sièges au Bundestag allemand, mais cela ne leur garantit pas beaucoup plus que cela. Le SPD et la CDU vont essayer de tendre la main aux partis et essayer de former un gouvernement. Le SPD fait valoir que les résultats des élections lui donnent un mandat pour former un gouvernement, et c’est probablement un avantage dans toutes les négociations, mais ce n’est pas une garantie qu’ils formeront d’abord un gouvernement ou qu’ils en feront partie.

Dans ces négociations, deux partis – les Verts et le Parti libre-démocrate (FDP), un parti favorable au marché libre – sont les faiseurs de rois. Les Verts ont atteint près de 15 % des voix, une véritable expansion de leur représentation au parlement, mais cela a semblé un peu décevant pour le parti après avoir mené la course. Le FDP, quant à lui, a obtenu un peu plus de 11 % des voix.

Si le SPD veut gouverner, il a besoin de ces deux partis. Si la CDU veut gouverner, elle a besoin de ces deux partis. (Le SPD et la CDU ont tous deux indiqué qu’ils ne voulaient pas répéter une autre grande coalition en s’associant, bien qu’il soit trop tôt pour l’exclure complètement.)

Le problème est qu’aucune des combinaisons les plus probables n’est un ajustement naturel. Le SPD et les Verts sont tous deux du côté gauche du spectre, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient synchronisés sur les politiques. Mais ajoutez le FDP, qui est un peu plus sceptique à l’égard du gouvernement, et tout d’un coup, vous devez faire beaucoup de compromis sur des questions comme les impôts, par exemple.

Le même problème existe pour la CDU. Il a besoin du FDP, qui est généralement plus aligné sur les questions économiques avec les conservateurs. Mais les Verts ne le sont pas du tout, et leurs électeurs ont tendance à être plus jeunes et plus progressistes, ce qui serait assez maladroit.

À l’heure actuelle, la coalition SPD-FDP-Verts (connue sous le nom de coalition « feux de circulation » en raison des couleurs du parti rouge-jaune-vert, respectivement) semble la plus probable, mais cela ne signifie pas un processus sans heurts. Il faudra des semaines, voire plus, pour conclure des accords et faire des compromis. Et la CDU a encore une voie pour rejoindre le FDP et les Verts, dans ce qu’on appelle la « coalition jamaïcaine » parce que le noir, le jaune et le vert sont les couleurs, oui, du drapeau jamaïcain.

Rien de tout cela n’est inhabituel dans la politique allemande, et les partis politiques allemands travaillent constamment ensemble dans différentes versions de coalitions, en particulier dans les gouvernements des États et locaux.

Mais cela aide aussi à expliquer le genre d’élections de changement en Allemagne. Le système politique allemand s’est fracturé ces dernières années, les deux principaux partis de centre-gauche et de centre-droit perdant leur soutien au profit de partis plus petits (mais en croissance). Mais pour gouverner, ces camps souvent idéologiquement différents doivent créer ces coalitions, et le besoin de compromis et de modération tend à tirer les choses vers le centre. Il y a des défis à cela – les partis refusent d’entrer au gouvernement avec l’extrême droite allemande Alternatives for Deutschland (AfD), par exemple, et il peut être difficile de former des coalitions dans les régions où l’AfD réussit bien – mais cela émousse également certains des polarisation qui existe dans d’autres démocraties.

Pourtant, les manœuvres de la coalition pourraient rendre la politique allemande un peu plus volatile. Merkel sera là un peu plus longtemps pendant que les parties négocient, mais elle part finalement peut-être pour lire un peu et faire une sieste. Le changement est à venir, mais c’est au prochain chancelier et gouvernement allemand de déterminer combien.

