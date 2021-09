Selon les derniers sondages, la course aux élections allemandes est très serrée entre le leader de la CDU Armin Laschet et le leader du SPD Olaf Scholz. Non loin derrière eux, la leader des Verts Annalena Baerbock fera très probablement partie de toute coalition post-électorale sur laquelle les partis de coalition seront d’accord dans les mois à venir. Les principaux partis s’interrogeront avant de se lancer dans des négociations de coalition plus formelles qui pourraient prendre des mois, laissant Mme Merkel, 67 ans, en charge dans un rôle de gardienne.

Faisant campagne dans sa circonscription d’Aix-la-Chapelle aux côtés de Merkel, Laschet a déclaré samedi qu’une alliance de gauche dirigée par le SPD avec les Verts et le parti d’extrême gauche Linke déstabiliserait l’Europe.

M. Laschet, 60 ans, a déclaré: “Ils veulent nous retirer de l’OTAN, ils ne veulent pas de cette alliance, ils veulent une autre république.

“Je ne veux pas que Linke soit dans le prochain gouvernement.”

Olaf Scholz, le ministre des Finances de la coalition droite-gauche de Mme Merkel qui a remporté les trois débats télévisés entre les principaux candidats.

M. Scholz, 63 ans, n’a pas exclu une alliance de gauche avec La Gauche, mais a déclaré que l’adhésion à l’OTAN était une ligne rouge pour le SPD.

Le paysage politique éclaté signifie qu’une coalition à trois est probable. Les sondages d’opinion finaux ont donné aux sociaux-démocrates une avance étroite, mais les conservateurs ont réduit l’écart ces derniers jours et de nombreux électeurs étaient encore indécis.

