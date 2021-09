Élections françaises 2022 : le candidat de centre-droit pourrait « éliminer » Macron au premier tour | Monde | Nouvelles

Au cours des deux dernières années, DeFi est peut-être devenu l’événement le plus surprenant de la réalité des crypto-monnaies. La montée en puissance de cette nouvelle étoile est étroitement liée à Ethereum, le deuxième plus grand réseau de crypto-monnaie par capitalisation boursière, en plus duquel fonctionnent presque toutes les applications DeFi existantes. Le fait est […] More