Élections municipales de Chandigarh 2021 : Date, heure, calendrier, résultats – Tout ce que vous devez savoir

Cette fois, les quartiers sont passés de 26 à 35. Une salle de contrôle a également été mise en place pour surveiller les activités quotidiennes des élections.

Les élections de la Chandigarh Municipal Corporation sont prévues pour le 24 décembre et le dépouillement des votes aura lieu le 27 décembre. Le scrutin commencera à 7h30 et se terminera à 17h.

Au total, 203 candidats sont en lice pour ce qui devrait se transformer en un concours triangulaire entre le BJP, le Congrès et le parti Aam Aadmi.

Il y a environ 6 30 311 électeurs à Chandigarh qui voteront dans 694 isoloirs à Chandigarh. Parmi ces électeurs éligibles, 3 30 713 sont des hommes et 2 99 581 sont des femmes.

Cette fois, les quartiers sont passés de 26 à 35. Une salle de contrôle a également été mise en place pour surveiller les activités quotidiennes des élections.

Les patients atteints de Covid-19 auront une heure de vote. Des dispositions ont également été prises pour les kits d’EPI et les électeurs doivent porter un masque et respecter les normes de distanciation sociale.

Le Congrès de la ville a contacté la Commission électorale de l’État pour exprimer sa préoccupation concernant la « non-utilisation des machines VVPAT » lors des élections municipales. Il s’est également opposé à la « distribution des EVM dans les chambres fortes à travers la ville » 13 jours avant le jour du scrutin.

Les sondages des organismes locaux sont considérés comme un test décisif avant les prochaines élections législatives au Pendjab, en particulier pour le parti au pouvoir, le Congrès, qui a été en eaux troubles dans l’État au cours des derniers mois.

Actuellement, avec 20 conseillers, le BJP est majoritaire à la Chambre. Le Congrès compte cinq conseillers tandis qu’un est un conseiller SAD.

Cette fois, le BJP a envoyé un message fort aux dissidents du parti, en expulsant cinq candidats rebelles. Gurpreet Singh Happy (quartier 9), Kripanand Thakur (quartier 20), Narender Chaudhary (quartier 26), Mukesh Goyal et Ashwani Gupta (quartier 32) ont été exclus du parti pendant six ans pour activités « anti-parti ».

Depuis qu’il a annoncé ses billets, plus tôt ce mois-ci, pour les prochaines élections municipales de Chandigarh (MC), le BJP fait face à une rébellion au sein du parti. Une dizaine de dissidents avaient même déposé des candidatures en tant qu’indépendants contre les candidats officiels du parti.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.