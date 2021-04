Élections municipales de Goa 2021: vote en cours dans cinq conseils municipaux

Les résultats des sondages seraient annoncés le 26 avril (PTI)

Élection du corps local de Goa 2021 Sondage: Le vote pour les cinq conseils municipaux de Goa a lieu aujourd’hui avec 402 candidats dans la mêlée. Au total, 1 85225 électeurs ont le droit de voter. La Commission électorale d’État organise les élections pour les conseils municipaux de Mapusa, Margao, Mormugao, Sanguem et Quepem.

Les résultats des sondages seraient annoncés le 26 avril.

Bien que les élections ne se déroulent pas sur des symboles de parti, tous les partis politiques, y compris le BJP, le Congrès et le Goa Forward Party, ont présenté leurs panels. Le Goa Forward Party a forgé une alliance avec le Congrès au conseil municipal de Margao, alors qu’il se bat contre le panel dirigé par le BJP.

Une bataille féroce est menée dans ces conseils municipaux et les enjeux sont élevés pour tous les partis, que ce soit le BJP au pouvoir, le Congrès de l’opposition et le GFP. Les États se dirigent vers les élections de l’Assemblée 2022 dans moins d’un an et les scrutins municipaux sont susceptibles de préparer le terrain pour le scrutin de l’année prochaine.

Le scrutin de ces cinq conseils municipaux a été reporté suite à une décision de la Haute Cour. Le tribunal a déclaré que les procédures suivies pour la réservation des circonscriptions électorales municipales pour les femmes, les SC, les ST et les OBC n’étaient pas correctes. La décision de la Haute Cour a été confirmée par la Cour suprême qui a ordonné à la Commission électorale d’État de terminer le scrutin avant le 30 avril.

